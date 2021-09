Világrekorder halat fogott a legendás kapus

Még a kapitális is enyhe jelző arra a halra, amit a korábbi kiváló hokikapus, Pete Peeters fogott a barátaival. Az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) 13 szezont lehúzó Peeters barátaival vett részt egy horgásztúrán a kanadai Fraser Riveren egy erre tokhorgászatra specializálódott cég jóvoltából.

A fehér tok Észak-Amerikai legnagyobb édesvízi hala, ami több száz kilósra is megnőhet, így Peeters és társasága megfelelő felszereléssel készült. De ekkora jószágra ők sem számítottak.

A kifogott hal ugyanis több mint 3,5 méter hosszú és körülbelül 890 fontot, azaz mintegy 405 kilogrammot nyom.

Az 1982–83-as NHL-szezon legjobb kapusának választott Peeters és barátai körülbelül fél órán keresztül fárasztották a fehér tokot, majd a fényképek elkészítése és a mérések után természetesen szabadon engedték (a Fraseren csak így engedélyezik a pecázást).

Fotó: Sturgeon Slayers Peetersék a több mint 400 kilós hallal

Az biztos, hogy British Columbia tartomány legnagyobb halát fogták, és a vállalat szerint sehol a világon nem fogtak ekkora fehér tokot. El is küldték a Guinnessnek, hogy hitelesítsék.

Peeters azzal viccelődött, hogy már eddig is segített híressé tenni embereket: Mario Lemieux ellene szerezte élete első gólját, míg Wayne Gretzky egyik megdönthetetlen rekordjánál is Peeters volt a szenvedő fél, amikor a Great One a szezonbeli 39. meccsén megszerezte 46., 47., 48., 49. és 50. gólját. Igaz, az utolsót üres kapura.