Látványos kiállítással emlékeznek Albert Flórián 80. születésnapjára

Ebből az alkalomból különleges kiállítással tiszteleg az Albert-alapítvány és a Ferencvárosi Torna Club a klub kiemelkedő klasszisa emléke előtt. Talán nem véletlen a megnyitó időpontja: másnap, vasárnap játsszák az Újpest elleni derbit. A Császár – ahogy mindenki szólította – sajnos már tíz éve nincs közöttünk, de az emléke kitörölhetetlenül él mindannyiuk memóriájában, akik láttuk őt futballozni, vagy akik csak filmszalagról, a tévében csodálhatták meg fantasztikus tudását és játékintelligenciáját.

A Groupama Aréna 4. emeleti nagytermében nyílt meg a Schilling Sára kurátor által jegyzett kiállítás, amelyen megcsodálhattuk az Albert 1966-os bravúros teljesítménye után kiérdemelt 1967-es Aranylabdát, azt a labdát – ahogy Flóri fogalmazott –, amit soha, egyetlen védő sem tudott tőle elvenni. A páratlan, 1941-ben Hercegszántóról induló pályafutás legemlékezetesebb pillanatait eleveníti fel a fotókiállítás, amelyen felvillan az első, 17 éves korában szerzett NB I-es gól (a Diósgyőr ellen), és az utolsó is, amelyet 1973-ban Bolemányi hálójába helyezett el a ZTE elleni 3-1-es győzelem közben, a Népstadionban. Ez volt a 351. meccsén a 256. gólja a hazai élvonalban.

A látványos, szellemes, Hajdú B. István narrátor hangalámondásával dúsított animációs életrajzi film méltó emléket állít a zseniális játékosnak, aki „mint Kosztolányi fái, úgy tartozott az Üllői úthoz.” Mindvégig a 9-es mezt viselte, és sohasem játszott más klubban, mint a Ferencváros – manapság már értelmezhetetlen értékeket képviselt, amelyek közül kiemelkedett a klubhűség.

A kiállítást Flóri lánya, Albert Magda vezette be, majd Kubatov Gábor klubelnök emlékezett a legendára megnyitójában.

A kiállítás egyik ékköve az Albert Flóriánt ábrázoló festmény, Gyémánt László Kossuth-díjas festőművész alkotása.

A kiállításon nézőként megjelent Peter Stöger, a mai Ferencváros vezetőedzője is, aki – bár sohasem látta játszani Flórit – meleg szavakkal méltatta az Indexnek Albertet.

Szőke István, minden idők legkiválóbb ferencvárosi jobbszélsője hosszú éveken át szolgálta ki a Császárt a pályán,. de tőle is kapott gólpasszokat szép számmal.

Flórival élmény volt minden mérkőzés, neki ugyanis nem lehetett rosszul beadni a labdát, mert még a rossz centerezéseket is értékesítette – mondta a népszerű Szöszi. – Ahogyan Flóri fejelt, nem fejelt úgy senki, de lábbal is zseniális volt. Ahogy megkapta a labdát, kinyílt előttünk a pálya, mert azonnal ketten, hárman rárontottak, és mi, a többi csatár, rögtön szabaddá váltunk. Ezért is élmény volt vele futballozni. Egyszer panaszkodott nekem, hogy túl erősen adom be a labdákat, és megfájdul a feje. ide figyelj, Flóri, mondtam neki, ha az ötvenes években lennénk, ott lenne a homlokodon a fűző nyoma. örülj, hogy már jobb minőségű labdák vannak!