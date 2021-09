A Villa-kapus magánszáma kikészítette Bruno Fernandest

Azt mondják, a tizenegyest nem lehet védeni, csak rosszul rúgni. Van egy harmadik megoldás is: a kapus őrületbe kergeti a büntetőrúgót, ahogy azt Emiliano Martínez, az Aston Villa argentin kapusa tette Bruno Fernandessel, a Manchester United sztárjával. Aki a felhőkbe lőtte a labdát. Martínez nem először folyamodik sikeresen a lélektani hadviseléshez.

A 92. percben jártunk a Manchester United–Aston Villa Premier League-mérkőzésen, 1–0-ra vezetett a birminghami vendégcsapat Kortney Hause fejesgóljával. A 92. percben azonban ő kezezett saját tizenhatosán belül – Cavani fejese után kezét érte a labda –, és Mike Dean játékvezető tizenegyest ítélt.

Ekkor következett a kapus első magánszáma. Emiliano Martínez, az argentin válogatott kapuvédője amikor látta, hogy Bruno Fernandes teszi le a labdát a büntetőpontra, odament, és elkezdett mutogatni Cristiano Ronaldóra: „Cristiano...tíralo tú, tíralo tú!” Azaz: „Cristiano, lődd te!” Erre kitört egy kis dulakodás, úgy kellett szétválasztani „Dibú” Martínezt és a United játékosait.

El DIBU lo hizo de NUEVO

¡Vení y patealo VOS! le dijo a Cristiano Ronaldo.



Martínez otra vez en modo JEFE.#dibumartinez #CristianoRonaldo #AstonVilla #futbol pic.twitter.com/FRIVZMgrrZ — Diario Agenda Salta (@AgendaSalta) September 25, 2021

Viszont a kapus elérte, hogy az ítéletvégrehajtó Bruno Fernandes olyannyira felidegesítse magát, hogy a portugál az égbe bombázta a labdát.

Este tipo está totalmente Crazy 🤪1️⃣🧤#DibuMartinez pic.twitter.com/lw71KaHhtU — Diego Alejandro Sosa (@diegososa27) September 25, 2021

Ezután jött a Martínez-show második felvonása: a diadalittas kapus a kapufánál, a közönség felé fordulva röpke táncot lejtett. És persze a meccset – hatalmas meglepetésre – 1–0-ra megnyerte a Villa...

Nem nagyon emlékszünk olyan esetre, hogy amikor Cristiano Ronaldo a pályán volt, ne ő lőtte volna a büntetőt. A meccs után Ole Gunnar Solskjaer elmondta a sajtóértekezleten, hogy mindig előre eldöntik, ki fogja rúgni a tizenegyest, ha lesz.

Emiliano Martínez különben nagy játékos, nem most először táncolt a tizenegyesrúgó ellenfél idegein. Július 6-án a Copa América elődöntőjében ArgentÍna–Kolumbia mérkőzés volt, 1–1-es rendes játékidő és hosszabbítás után a tizenegyespárbajt 3–2-re megnyerte Argentína, Martínez három lövést is kivédett, miközben folyton dumált. Például Yerry Minának, így:

„Nézz a szemembe, testvér! Megeszlek téged és a labdát is! Látom, ideges vagy, el fogod rontani!” És ilyeneket. Aztán Mina el is rontotta, pontosabban Martínez védett. Háromszor is.

Hogy mindez mennyire sportszerű, azon lehet vitatkozni, de hogy hatásos, az biztos.

(Borítókép: Bruno Fernandes készül a tizenegyeshez a Manchester United–Aston Villa mérkőzésen. Fotó: Gareth Copley / Getty Images Hungary)