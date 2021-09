A panel lépcsőházában edzve küzdötte fel magát a Himalájára a magyar jetilány

Egy csepeli lépcsőházban készült fel a világ egyik legmagasabb csúcsának meghódításra a magát Female Yeti becenéven aposztrofáló Kovács Zsuzsi, akinek jelenleg is tart a csúcshódítása.

A Manaszlu 8163 méteres magasságával a világ 8. legmagasabb és az 5. legveszélyesebb csúcsának számít. Ennek a meghódítására törekszik most a magyar lány úgy, hogy előtte egy 10 emeletes panelházban lépcsőzve készült a kihívásra.

Kovács Zsuzsi blogot is vezet, de azt most, a csúcstámadás idején nem maga írja és nincs is közvetlen kapcsolatban az oldala kezelőjével. Az alaptáborban lévő kontakt azt közölte, hogy a lány már csak hatvan méterre van a csúcstól. Egyszer meg is próbált már felérni, de akkor ez nem sikerült, viszont úgy tudni, hogy másodszorra is megpróbálja.

A magyar lány – aki 2015-ig a BBC-nél dolgozott – hosszú ideje a hegyek szerelmese és Ázsiától kezdve Dél-Amerikáig rengeteg csúcsot meghódított már, viszont erre a csúcstámadásra a Börzsönyben tett túrákkal és a panelházi lépcsőzéssel készült.

Le-föl járkálok a lépcsőn teljes felszereléssel. Néha megkérdezik: »Rossz a lift?« – De én csak nevetve mondom, mire készülök

– mondta még a felkészülés idején.

Kovács Zsuzsi legutóbb, még a járvány előtt Amerika legmagasabb hegyét, az Aconcagua 6961 méteres csúcsát mászta meg teherhordók és vezetők segítsége nélkül. Akkor döntötte el, hogy megpróbálkozik a Manaszluval is.