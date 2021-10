Patrik, a büntetőgyilkos újra lecsapott a Fradira

A labdarúgó NB I 2021–2022-es idényének vitathatatlanul legnagyobb szenzációja a Ferencváros hazai veresége a Zalaegerszegtől, vagy ha megfordítjuk: a ZTE 2–1-es győzelme a Groupama Arénában. A meccs hőse vitán felül Demjén Patrik volt, a vendégek óriás termetű kapusa, aki 1–2-es állásnál a 72. percben kivédte – mit kivédte, könnyedén mellre fogta – Ryan Mmaee bal alsó sarokra irányított büntetőjét.

Már maga a tizenegyes megítélése is érdekes volt, hiszen a szabálytalanság a 66. percben történt, a meccs már réges-rég tovább folytatódott, a másik kapunál a Fradi ellen ítéltek szabadrúgást Mmaee fivérének kezezése miatt, Babati a lövés elvégzéséhez készülődött, amikor a bíró jelezte, hogy valamit észleltek a VAR-szobában. Hosszas huzavona végén tizenegyes lett a dologból, amit a 72. percben végzett el Ryan Mmaee, hát valahogy így:

Ennélfogva maradt az 1–2, a ZTE sorozatban másodszor győzött, s ha netán ingott volna Waltner Róbert vezetőedző széke, akkor az most megszilárdult. A csapat a kiesőzónából ugyanis feljött a hetedik helyre.

Demjén Patrikról nem mindenki tudja, hogy tizenegyes-specialista; ez volt a hetedik büntető az élvonalban, amit ellene, pontosabban a ZTE ellen ítéltek, és amelyből nem lett gól.

Azért kell így fogalmazni, mert nem mind a hetet védtem ki, csak ötöt hárítottam, két lövés a kapufán csattant – mondta az Indexnek az óriás. – Az elsőnél Lanza (Davide Lanzafame – a szerk.) büntetőjét védtem pont két éve a Honvéd ellen Zalaegerszegen. Az volt az első NB I-es szezonom, 21 éves voltam, az eset értékét némiképp csökkenti, hogy így is kikaptunk egy–nullra. A második Nicóé volt, azaz Nikolicsé Székesfehérváron, de hiába védtem, 4–1-re így is kikaptunk. Tavaly Hahn Janó tizenegyesét fogtam meg a Paks elleni 4–4-es meccsünkön, az előző fordulóban az MTK elleni győzelem közben Grozav büntetőjét hárítottam, most meg Ryan Mmaee lövését. Megjegyzem, a Fradi eddig három tizenegyest rúgott nekem, de egy sem ment be! Varga Roland és Isael lövését a kapufa, illetve a léc hárította, ezt a szombatit pedig én védtem ki.

Több újság is megírta, hogy rezgett a léc Waltner Róbert edzőnek, ha ez igaz volt, akkor most elhárultak a viharfelhők a tréner feje fölül.

Nem tudom, hogy ebből mi igaz, ez különben sem a mi dolgunk, hanem a tulajdonosé – adott diplomatikus választ Demjén. – Mi is csak az újságból értesültünk erről. Mindez cseppet sem befolyásolta a meccsre történő felkészülésünket, ugyanúgy edzettünk, mint bármelyik héten. Persze a Groupama Arénában fellépni mindig különleges élmény.

Vajon milyen haditervvel állt oda Demjén a gólvonalra Mmaee tizenegyesénél?

Hát, tudtam, hogyan fogja elvégezni a büntetőrúgást. Azt ugyanis korábban már megfigyeltem, hogy mindig lépést vált, ugrik egyet, amikor odaér a labdához, és kivár egy ütemet, hogy valamerre elugorjon a kapus. Én bemutattam az egyik irányba, amire ő ráharapott, de a másik irányba vetődtem, amerre rúgta a labdát. Vagyis túljártam az eszén. Át akart verni, de ez nekem sikerült. Szoktam készülni a soron következő ellenfélből, tudom, hogy ki szokta rúgni a büntetőket, és hogyan. Igyekszem eltalálni, vajon mi lehet a jó megoldás.

Felvetem Demjénnek, nem nyomasztó-e a Fradi ellen készülni, mert idehaza lassan az lesz a módi, ami Lineker szerint a németekkel volt annak idején: a futball olyan játék, amit huszonketten játszanak, és a végén mindig a németek győznek. Vagy itthon, az NB I-ben a Fradi...

Hát ezt már átéltük mi mi is, a saját bőrünkön tapasztaltuk, amikor 2019. szeptember 22-én Zalaegerszegen 1–0-ra vezettünk a Fradi ellen még a 89. percben is, és a végén 2–1-re kikaptunk. Na, azon a meccsen lőtte a lécre Varga Roland a tizenegyest.

A kihagyott büntető 5:50-nél.

De most 2–0 után éreztük, hogy most meglesz – folytatta a kapus. – Nem tudom, miért, de úgy éreztük. Nem találta a ritmust a Fradi, és bár Vécsei még a szünet előtt szépített, de bizakodtam. Nagyon jól védekeztünk, most nem követtünk el ki nem kényszerített hibákat, vagyis összeállt a védekezésünk. A következő ellenfelünk a Gyirmót lesz, ha azon a meccsen is sikerülne begyűjteni a három pontot, akkor egy kicsit fellélegezhetnénk.

Vajon egy kicsit az edzőjükért, Waltner Róbertért is küzdöttek Demjénék szombaton?

Mindenkiért! Magunkért, hogy ne kelljen megint az utolsó fordulóig izgulnunk, hogy bennmaradunk-e. Nyilván a mesterért is. Úgy gondoljuk, hogy most jól megvagyunk vele. Nem azért mondom, mert most nyertünk, hanem mert az utolsó két-három hétben sikerült megtalálnunk a közös hangot, ami nagyon fontos.

