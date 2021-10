Feltámadt a gólkirály, betlizett a bajnok

Kezdjük a Bucks betlijével! Jannisz Antetokounmpo és serege úgy kezdte az idényt, hogy 127–104-re legázolta a bajnokesélyesnek tartott Brooklyn Nets együttesét, majd csütörtök este a nem sokra tartott Miami Heat otthonába látogatott. Igaz, a sérült olimpiai bajnok Jrue Holiday, Brook Lopez és Bobby Portis nélkül, de akkor is… A 137–95-ös eredmény több, mint szenzáció.

Ez a Miami történetének második legnagyobb különbségű győzelme, a rekord 1994-ben született, amikor a Heat 43 pontos vereséget mért a Clippersre.

De rájárt a rúd ezen az estén a Dallas Mavericksre és vezérére, Luka Dončićra is. A szlovén fenomén mindössze 18 pontot tudott összeszenvedni 6/17-es, pocsék dobószázalékkal az Atlanta Hawks elleni, 113–87-es vereség közben. Öt eladott labdája is volt Dončićnak, miközben az ellenfélnél hatan is két számjegyű pontot értek el. Egy bizonyos Cam Reddish volt a legeredményesebb a 20 pontjával.

A csattanó a végére maradt: a Golden State Warriors hazai bemutatkozó meccsén 115–113-ra megverte a Los Angeles Clipperst. A nyitányon, a Los Angeles-i Staples Centerben betliző Steph Curry, az előző idény gólkirálya ezúttal fantasztikus iramban lőtt ki a rajtgépből.

Stephen Curry highlights?

Stephen Curry highlights. pic.twitter.com/c6cI4j8fp6 — Golden State Warriors (@warriors) October 22, 2021

Az első tíz dobása – közte öt triplával! – célba talált. 25 pontot termelt az első negyedben, amelyben a Warriors 77,8 százalékos pontossággal célzott, és 44–27-re elhúzott.

Aztán persze jött az ilyenkor megszokott fordulat. A házigazda „kihűlt”, a még mindig sérült Kawhi Leonardot nélkülöző vendég „felforrósodott”, és a szédületesen kosarazó Paul George vezérletével a nagyszünetre már 67–66-ra átvette a vezetést! Curry már nem a pontokat, hanem a labdaeladásokat halmozta – összesen 6 turnover került a neve mellé –, és úgy tűnt, elúszik a meccs. Főleg, hogy 4 perccel a befejezés előtt 98–90-re elhúzott a Clippers.

De Curry feltámadt, bevert két lehetetlen triplát, a győztes kosarat pedig Draymond Green szerezte. 115–112-es hazai vezetésnél, 4,7 másodperccel a vége előtt Ivica Zubac dobott két büntetőt, az elsőt értékesítette, majd a másodikat szándékosan a gyűrű tövére vágta, hogy a lepattanót bepöckölhessék a társak, és ezzel kivívják a hosszabbítást. Csakhogy a kavarodásban nem sikerült megszerezni a labdát, és közben lepergett a játékidő, 115–113-ra győzött a Warriors, és eddig kettőből két győzelem a mérlege. Ráadásul úgy, hogy két kulcsembere, Klay Thompson és James Wiseman még mindig csak lábadozik, a kispadról nézik a társak szárnyalását.

Curry 45 pontnál állt meg, mezőnyből 16/25, triplából 8/13 volt a mérlege, nem rossz, és hozzá leszedett 10 lepattanót is.

(Kedden 5/21-es dobóteljesítményre volt képes.) Damion Lee, Curry sógora huszonkilencedik születésnapján 11 pontot szerzett, csapata egyik vezére volt.

A Clippers legjobbja a 29 pontos Paul George volt.

Steph Curry csak Steph Curry volt, semmi különös – mondta a meccs után Steve Kerr, a győztes csapat edzője. – A Föld még nem hordott a hátán olyan kosarast, mint ő. Az a két tripla a hajrában, a világ végéről egyszerűen röhejes volt. Még mindig nem térek magamhoz…

Mi sem…

(Borítókép: Stephen Curry 2021. október 21-én a Chase Centerben, San Franciscóban. Fotó: Noah Graham / NBAE / Getty Images)