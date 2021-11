Nem tudták a spanyolok, hogy hol a Határ

Abszolút vállalható, 66-62-es vereséget szenvedett Magyarország a világ egyik legerősebb válogatottjától, Spanyolországtól a 2023-as női kosárlabda Európa-bajnokság selejtezőinek nyitányán, Szekszárdon. Ha csak egy picit jobban célzunk messziről, és a többiek felnőttek volna a szenzációsan játszó Határ Bernadetthez, akkor akár győzhettünk is volna.

A magyar női kosárlabda-válogatott csütörtökön megkezdte szereplését a 2023-as Európa-bajnokság selejtezőjében, a mieink a C csoportba nyertek besorolást Spanyolország, Románia és Izland társaságában. A tíz csoportból az első helyezettek, továbbá a négy legjobb második jut tovább a tizenhatos döntőbe, amelyet Szlovéniában és Izraelben rendeznek. Ha ez a két ország (vagy az egyik) is továbbjut a selejtezőből, akkor további egy vagy két csoportmásodik is Eb-résztvevő lesz.

A magyarok a kontinens egyik legerősebb válogatottjával kezdtek csütörtökön Szekszárdon, a 2017-es és 2019-es Európa-bajnok Spanyolországgal. A hispánoknak nem jött ki a lépés az idei Eb-n és az olimpián sem, mindkétszer a franciáktól kaptak ki a negyeddöntőben, így nem lehettek érmesek. Be is következett az edzőváltás, Lucas Mondelót Miguel Mendéz, az orosz Jekatyerinburg klubedzője váltotta fel a Furia Roja élén. Mendéznek a csütörtök esti mérkőzés volt bemutatkozása a szövetségi kapitányi poszton.

A mieinknél nincs edzőváltás, Székely Norbert második időszakát tölti a kapitányi székben, 2017 óta megszakítás nélkül. (Korábban 2009 és 2012 között vezette a válogatottat.) Székely régi ismerőssel találkozhat a spanyol együttesben, a csapatkapitány Sylvia Dominguez személyében, aki ott volt a 2009-es Euroliga Final Fourban, Salamancában a Perfumerias Avenida csapatában, azon a tornán, amelyen a Székely dirigálta Sopron negyedik lett.

A spanyolok másodikak a világranglistán az amerikaiak mögött, és az első pontot is ők szerezték a szőke Gil révén, büntetőből. Nálunk játszott honosított kosaras az amerikai Cyesha Goree személyében, aki mellesleg hazai pályán kosarazott, mert a Szekszárd centere, a spanyolok efféle erősítésre nem tartanak igényt. Első kosarunkat a 208 centis Határ Bernadett szerezte, sőt, Horváth triplájával 5-3-ra mi vezettünk, sőt, Határ még egyszer betalált (7-3)!

Mendez időt kért...

Alba Torrens, a 2017-es Eb MVP-je, a Jekatyerinburg sztárja hármassal faragott a vendégek hátrányából. Aztán sorozatban hat büntetőt értékesített, és 12-9-re már a vendégek vezettek. Studer Ági, a Szekszárd irányítója begyűjtötte harmadik személyi hibáját, helyére Nina Aho jött be. Ám Határ, majd Goree duplájával visszavettük a vezetést (13-12). Majd Studert visszahozta Székely a negyed utolsó percére, és a hazai varázsló a dudaszó pillanatában beállította a játékrész végeredményét – 15-14 ide.

Az exsoproni Casas is letette a névjegyét egy reverse layuppal, Torrens már 11 pontnál járt, a spanyolok meg 20-15-re elléptek. Aztán nem hittünk a szemünknek: Lelik Réka duplájával 22-22-nél megint egál volt az állás. Pocsékul kosaraztak a spanyolok, 30 százalékkal dobtak mezőnyből, ha nincs Alba Torrens, már tíz ponttal vezethettünk volna. De volt, a 18. percben már 15 pontnál járt a cérnavékony bedobó, a vendég pedig 26-22-re vezetett. 33-28-as spanyol vezetéssel zárult a félidő.

A harmadik negyedet Conde hármasa vezette be, szép lassan elhúzott a spanyol válogatott, amelyet 24 éve nem tudtunk megverni. Székely 30-42-nél időt kért, lelik feljavult, majd lerohanásból Aho passzával és Goree ziccerével olyan kosarat szereztünk, hogy elalélt az 1200 néző (38-43). Sőt, Goree ráduplázott, és 40-43-nál megint elkezdtünk reménykedni. Itt megfagyott az eredmény, sajnos Gil büntetőivel a spanyolok mozdultak el innen, 53-46-os vezetésükkel ért véget a harmadik negyed.

Sajnos továbbra is botrányosan dobtuk a triplákat, ekkor 1/13 volt volt a mutatónk. Határ egymaga tartotta úgy, ahogy versenyben a mieinket. Lelik büntetőivel 57-60-re feljöttünk, labdánk volt az egyenlítéshez, de eladtuk, és Torrens ziccert dobott, majd Carrera is, és már megint héttel mentek a déliek (57-64). 16 másodperccel a vége előtt még feljöttünk 62-65-re Goree duplájával, majd az azt követő jó büntetővel, de már nem maradt idő az egyenlítésre, 66-62-re kikaptunk egy világklasszis csapattól, amely ezen az estén messze nem játszott hírnevéhez méltóan.

14 Galéria: Nem tudták a spanyolok, hogy hol a Határ Fotó: Papajcsik Péter / Index

Határ 22 pontjával, 8 lepattanójával és 2 szerzett labdájával a mezőny legjobbjának bizonyult, Goree 15, Lelik 11 pontot gyűjtött, a győzteseknék Alba Torrens 19, Conde 16, Gil 11 pontnál állt meg.

Ha egyetlen faktort meg kellene nevezni a vereség okaként, akkor a mieink 1/18-as (5,5%) triplamutatóját említenénk.

Határ világklasszis teljesítményt nyújtott, jót tett neki a szereplés a WNBA-ben a tengerentúlon, nagy kár, hogy nem igazán voltak társai ezen az estén.

A csoport másik meccsén Románia 65-59-re verte Izlandot.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)