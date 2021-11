Varsó továbbra is a csúnyábbik arcát mutatja; még pocsékabb az idő, mint szombaton volt, szemerkél valami esőféleség, 5 fok van, csontig hatol a nyálkás hideg. Szombat este amúgy fenséges látványt nyújtott a fehér-piros fényárban úszó Nemzeti Stadion, a hétfőn 20,45 órakor kezdődő mérkőzés helyszíne, a 2012-es Eb-re elkészült aréna most is olyan, mintha vadonatúj lenne.

Este barangoltam a varsói belvárosban az Aleje Jerozolimskie nevű sugárúton, és az egyik sarkon nívós rockzene ütötte meg a fülemet. Két gitárosból, egy dobosból és egy remek hangú szőke lányból álló banda nyomta rendületlenül, érdekes volt a nevük: Belorusian TrueStory, magyarul Fehérorosz Igaz Történet.

Az egyik szünetben megszólítottam a lányt, kiderült, Minszkből menekültek el, nem bírják a Lukasenka-rezsim gyötrelmeit. Mindenesetre a maguk elé lerakott gitártokban szépen gyűltek a húsz- és ötvenzlotysok. (Egy zloty 83 forint.)

Vasárnap délelőtt a lengyel keret a Legia Warszawa stadionjában edzett, a város másik végén, ott kiderült, hogy azok a szurkolók, akik Robert Lewandowski kedvéért jönnek Varsóba, most hoppon maradnak, ugyanis a Bayern München sztárja nincs is itt, mint ahogy Kamil Glik, az olasz Benevento védője és Grzegorz Krychowiak, a Chelsea-től az FK Krasznodarnak kölcsön adott játékos sem lép pályára.

Délután előbb a lengyelek tartottak sajtóértekezletet a Nemzeti Stadionban, Paulo Sousa szövetségi kapitányt Matty Cash, az Aston Villa hátvédje kísérte el. Cash édesanyja lengyel, a 26 éves játékos pénteken Andorra ellen debütált második hazája válogatottjában, s mint mondta – büszkeségtől sugárzó arcáról ez le is jött –, különleges pillanat volt ez számára. Hétfőn a hazai közönség előtt is bemutatkozik, alig várja már. Ebből az alkalomból itt lesz az egész családja – apja, anyja, testvérei, nagybátyja, mindenki –, mindegy, hogy kezd vagy a kispadról száll be, neki ez akkor is ünnep lesz. Ahogy elnéztük a srác örömtől sugárzó arcát, meg mertünk volna esküdni rá, mindez nem protokollduma a részéről, hanem tényleg így is gondolja. Nagyon rokonszenvesen azt is hozzátette, bizonyos lengyel szavak kiejtése komoly kihívást jelentett számára, amikor a himnuszt tanulta, de ilyenkor lengyel édesanyja a segítségére sietett.

Paulo Sousa mondókáját azzal kezdte, hogy barátságosan odakacsintott nekünk, magyar újságíróknak, jelezve, hogy ő sem felejtette el azt a szűk két évet, amit 2011 májusától 2013 januárjáig a Videoton edzői székében töltött.

Edzői pályám korai szakaszában ugródeszka volt nekem az az időszak, és különösen kedves nekem az az emlék, amikor pont a negyvenkettedik születésnapomon, 2012. augusztus 30-án jutottunk be a Vidivel az Európa-liga csoportkörébe. Sohasem felejtem el a Magyarországon töltött szűk két évet, meghatározó volt ez az időszak az edzői karrierem szempontjából, jelezte a portugál szakember.

Sousával a csapat élén Lengyelország sohasem veszített meccset a varsói Nemzeti Stadionban. Idén hat meccset vívtak itt veretlenül Lewandowskiék.

Amikor március 25-én Budapesten megkezdtük a selejtező sorozatunkat, az volt a cél, hogy ne kapjunk ki, és ezt teljesítettük is – mondta Sousa. – Azt követően meccsről meccsre javultunk, egyre támadó szelleműbb lett a csapatom játéka, egyre koncentráltabban futballoztunk. Fontos meccs lesz a hétfői a szervezett magyar válogatott ellen, Szoboszlaiéknak nincs szükségük sok helyzetre ahhoz, hogy gólt rugjanak. Magasabban akarunk védekezni, mint eddig, közelebb az ellenfél kapujához. Van még hová fejlődnünk a támadójátékban. Egy biztos: támadó szelleműbb most már a lengyel válogatott, mint volt nyolc hónapja.

Megkérdezték Sousától, mennyire fontos a hétfői meccs, ha egyszer csoportmásodiknál sem jobb, sem rosszabb nem lehet a lengyel válogatott.

Hogyne lenne fontos! Nem mindegy, hány ponttal fejezzük be a selejtezőt, mégpedig a világbajnoki playoff szempontjából. Ugyanis ettől függ, hogy kivel kerülnek össze, és ki játssza otthon a visszavágót, mondta Souza

A sajtótájékoztatón jelen lévő lengyel kollégák elárulták, élőképpel készülnek a házigazdák történelmük első válogatott mérkőzésük centenáriumára, amit 1921. december 12-én játszottak – nem máshol, mint a Hungária körúton Magyarország ellen. „A huszas években megszokott pózban, karba tett kézzel fognak állni, mindenesetre felidézik azt a sorsfordító összecsapást”, mondta kollégánk.

Ehhez mi csak annyit tettünk hozzá gondolatban, hogy hasonló eredménnyel kiegyeznénk. Ugyanis száz éve mi győztünk 1-0-ra.

Ami már faktum: minden jegyet eladtak a hétfői összecsapásra, ami 56 000 nézőt jelent a Nemzeti Stadionban.

(Borítókép: a lengyel válogatott edzése 2021. november 14-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)