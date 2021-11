Betis–FTC: háborúra készültek Sevilla utcáin, de lecsapott a rendőrség

Hooligans AVE Silesia és Biris Norte.

Az első a Śląsk Wrocław rettegett radikálisainak elnevezése, a második az FC Sevilla hasonló indíttatású szurkolói csoportja. Maga a futball kevéssé érdekli ezeket az ultrákat, igazából azért élnek, hogy összecsaphassanak az ellenfél (ellenség?) fanatikusaival, és ha kell, több mint háromezer kilométert utaznak azért, hogy az ustawka, a szerintük férfias, fair körülmények között megrendezett „miniháború” létrejöhessen.

Így történt most is, a csütörtöki Real Betis–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-mérkőzés kapcsán, amikor mintegy harminc lengyel fanatikus utazott el Sevillába, hogy kiegyenlítsenek egy nyolc éve függőben lévő számlát a Biris Norte nevű brigáddal, amelynek tagjai az FC Sevilla rajongóinak kemény magját alkotják.

Csakhogy az Interpol és a lengyel rendőrség már beépült az AVE Silesia soraiba, és figyelmeztették spanyol kollégáikat, akik már szerdán azonosították a huligánokat, és kitoloncolták őket Spanyolországból, mielőtt csütörtökön létrejöhetett volna az ustawka, az összecsapás a Biris Norte különítményével, írja a Diario de Sevilla, a helyi napilap.

Az előzmények 2013-ig mennek vissza, amikor a Slask Wroclaw vívott Európa-liga-mérkőzést az FC Sevillával az andalúz városban, és a meccsen összecsaptak az AVE Silesia huligánjai a Biris Nortéval és a spanyol rendőrökkel.

Azóta eltelt nyolc év, de a két brigád minden lehetőséget megragad, hogy tisztázzák egymást közt, ki az erősebb. 2016-ban Madridban is összecsaptak, amikor a Legia Warszawa vívott BL-mérkőzést a Real Madriddal, és idén nyáron is voltak balhék itt, Sevillában az Európa-bajnoki mérkőzések alkalmával, főleg június 19-én, amikor a spanyolok a lengyeleket fogadták a Cartuja sziget stadionjában.

Állítólag most ez a két tucat lengyel huligán összefogott a Fradi néhány kemény legényével, és az így alkotott harmincfős csapat ütközött volna meg a Biris Norte különítményével. Még fotót is raktak ki magukról, hogy megkönnyítsék az amúgy titkosszolgálati eszközöket is bevető rendőrök dolgát…

Spain. 24.11.2021

Ferenscvaros hooligans in Sevilla looking for Biris Norte tonight.



Tomorrow: Betis - Ferencvaros. 25.11.2021 pic.twitter.com/82ISa0f5Pa — HooligansTV (@HooligansTV_eu) November 24, 2021

Így aztán szerdán sikerült azonosítani őket egy sevillai téren, ahol a rendőrség igazoltatta őket, majd kiutasította a társaságot Spanyolországból.

Így szerencsére elmaradt az efféle nemkívánatos látványosság, helyette maradt olyan, mint Sergio Canales bombagólja a Betis–Ferencváros-mérkőzésen:

(Borítókép: Jorge Guerrero / AFP)