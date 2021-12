Fontos sportdiplomáciai pozíciót veszítettünk

A Nemzetközi Vívószövetség végrehajtó bizottságába tizenhat évi szünet után 2016-ban végre sikerült bekerülnie egy magyar sportdiplomatának, a kétszeres olimpiai és világbajnok Szabó Bencének.

Most jött el a tisztújítás ideje, a kongresszuson azonban nem szerepelt a jelöltek között a legendás kardvívó, mert a magyar szövetség elnöksége nem őt jelölte, hanem bizonyos Tamás Henriette-et, az MVSZ jogászvégzettségű főtitkárát.

A sportág berkeiben azonban kevéssé ismert hölgy könnyűnek találtatott, nem kapott elegendő szavazatot, így Magyarország elvesztette ezt a fontos tisztséget. Pedig Szabónak minden esélye meglett volna az excompozíció megőrzésére. (A FIE honlapján egyébként Szabó neve még mindig ott szerepel az excomtagok között.)

Vajon miért nem delegálta Szabót az MVSZ elnöksége a jelöltek listájára? (Azt tudni kell, hogy a FIE-ben csak az indulhat a választáson, akit a hazája szövetsége támogat.) Az nem vitás, hogy mennyire nem kedveli egymást – finoman fogalmazva – a legendás kardozó és Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke.

De akkor is: a személyes ellenszenvnek is vannak határai, amikor a nemzeti érdek kerül szóba. Vagy mégsem?

Igazából jó messzire kell visszamenni az időben, ha az okokat próbáljuk meg kideríteni – mondta az Indexnek Szabó Bence. – Annyiszor kibabrált velem (nem ezt a szót használja, de a rokon értelmű igét nem viselné el a nyomdafesték – a szerk.), hogy a számát sem tudom. Még a 2019-es budapesti vb-n történt, hogy a kardcsapatdöntő után az MVSZ Áder János köztársasági elnököt kérte fel a díjátadásra, a FIE pedig engem. Csakhogy Csampa tiltakozott Manolisz Katsziadikisz FIE-főtitkárnál, miért adok én át díjat. Ha kötöm az ebet a karóhoz, akkor maradhattam volna díjátadó, mert ebbe a magyar szövetség elnökének nincs beleszólása, de inkább elengedtem a dolgot a békesség kedvéért. De ugyancsak a pesti vb után történt, hogy nekem mint Szatmári András egyik edzőjének járt volna egy bizonyos összeg, amelyet először elsumákoltak, aztán írtam egy tiltakozó levelet, amire kiutalták – a nekem járó summa felét.

Úgy ömlik a szó a legendás vívóból, mint amikor a folyó átszakítja a gátat. Egyik sérelem a másik után, a – Szabó szavaival – szavazógépezetté silányított MVSZ-elnökség, ahol – megint csak Szabó állítja ezt – Csampa kegyeltjei ülnek.

Elindultam az MVSZ elnökválasztásán is, de mivel Csampa pénzosztogatásba kezdett a kis kluboknál, alulmaradtam. Hozzáteszem, ilyen körülmények között még azt is szép eredménynek tartom, hogy egyáltalán kaptam 52 szavazatot – jegyzi meg Szabó. – Nyilván ez sem esett jól neki, hogy személyemben akadt kihívója.

A továbbiakban Szabó értetlenségét fejezte ki, vajon miként gondolhatta azt az elnök, hogy a sportágban teljesen ismeretlen Tamás Henriette-et beválasztják a végrehajtó bizottságba. Végül a hölgy 46 szavazatot kapott, és azok közül, akik bekerültek, a legutolsóra is 72-en voksoltak, tehát nem igazán volt esélye a magyar főtitkárnak.

Nekem a vívás az életem, borzasztóan sajnálom, hogy Magyarország elvesztette ezt a pozíciót – sajnálkozott Szabó. – Formailag egyébként nem Csampa vétózta meg a jelölésemet, hanem az MVSZ elnöksége, amely egyhangúlag szavazta meg Tamás Henriette indítását a választáson. De hát tudjuk, hogy az elnökség mindig azt szavazza meg, akinek a nevét az elnök elé rakja.

Felhívtuk Csampa Zsolt elnököt – aki 2012 óta az MVSZ első embere –, nem is egyszer, sőt még SMS-t is küldtünk neki, hogy mondja el a saját verzióját, de sem telefonhívásunkra, sem szöveges üzenetünkre nem reagált.

Kamuti Jenő: Nem akkora tragédia ennek az excomhelynek az elvesztése

Elértük azonban Kamuti Jenőt, aki nemcsak az MVSZ elnökségének tagja alelnökként, hanem a FIE orvosi bizottságába is beválasztották újra . (Összesen tizenegy jelöltje volt az MVSZ-nek különböző pozíciókra, a tizenegyből mindössze kettőt választottak meg, Kamuti mellett Czeglédy Edinát a jogi bizottságba.)

Megpróbálom kizárni az érzelmeimet, nem lesz könnyű – kezdte a 84 éves kétszeres olimpiai ezüstérmes, a nemzet sportolója, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke. – Szabó és Csampa viszonya elmérgesedett, már nem tudni, mitől és mikor. Szabó többször megsértette Csampát, akit könnyű megsérteni, mert sértődékeny. Való igaz, hogy Csampa sohasem vívott, de ez még nem kizáró oka annak, hogy elnök legyen, példának okáért a FIE történetének egyik legjobb elnöke, a francia Pierre Ferri sem vívó volt, hanem postaügyi miniszter. Persze nem hátrány a vívómúlt, de nem is alkalmazási feltétel. Mint ahogy az sem árt, ha valaki beszél nyelveket.

Kamuti áttért Szabóhoz fűződő viszonyának taglalására.

Kedvelem Bencét , végtére is kétszeres olimpiai bajnokról van szó, egyéniben és csapatban is aranyérmes volt, és az élete a vívás. Az valóban furcsa volt, hogy a Budapesten rendezett világbajnokságon a FIE által kijelölt díjátadón Szabó Bencét Csampa megvétózta. Erre válaszul Szabó a sajtóban nyilvánosan megtámadta Csampát, ami nem biztos, hogy jó húzás volt. Ők ketten – finoman fogalmazva – nincsenek jóban egymással. Szabó minden alkalmat meg is ragad az elnökkel szembeni ellenérzésének kinyilvánítására.

Azon meg nem kell csodálkozni, hogy amikor választásra kerül sor, az emberek oda szavaznak, ahol a hatalom van, ahonnan a pénz jön.

Kamuti maga is ott volt azon az elnökségi ülésen, ahol mindenki – ő is – Tamás Henriette jelölésére voksolt.

A legszebb az egészben, hogy öt éve maga Csampa jelölte Szabót a FIE végrehajtó bizottságába, de aztán valami elromolhatott kettejük között – fogalmazott Kamuti. Nézze, én ezen az ominózus elnökségin is szót kértem, és dicsértem Szabót, hogy mekkora vívó volt, és hogy mennyire neki való ez a pozíció, de aztán amikor szavazásra került a sor, mégis a főtitkárunkra adtam a voksomat. De az a helyzet, nem akkora tragédia ennek az excomhelynek az elvesztése, ma már nincs akkora befolyásuk ezeknek a sportdiplomatáknak, mint évtizedekkel ezelőtt volt. Kár, hogy elvesztettük, de az elnök úgy gondolta, hogy a hazai viszonyokat a főtitkár asszony ismeri jól, ezért képviselje ő az MVSZ-t a FIE-ben. Más kérdés, hogy leszavazták...

Amikor felvetettük Kamutinak, hogy borítékolható volt, nem fogják megválasztani Tamás Henriette-et, nem nagy elánnal tiltakozik.

Fogalmazzunk inkább úgy, hogy valószínű volt, nem választják meg. Ennyi a történet, ami szomorú, de most már elment ez a hajó.

„Ugyanannyi érv szólt Szabó ellen, mint mellette”

Lapunknak nyilatkozott egy elnökségi tag, aki nem vett részt a szavazáson. Nem félelemből kérte a neve elhallgatását, csupán azért, mert nem szívesen teregeti ki a családi szennyest, és pontosan ezt veti Szabó Bence szemére is. Mármint azt, hogy kiteregette a magyar vívósport családi szennyesét a világ elé.

Ha ott lettem volna, kire szavazok? Nehéz kérdés. Én is azt gondolom, hogy Bencét kellett volna javasolni, mert olimpiai bajnok és ismerik. Tudni lehetett, hogy Heni nem fog bekerülni, mert kívülálló és nem ismerik. Csakhogy Bence már annyi sz…t kevert maga körül tök hülye módon, minden fórumon nekiment az elnökünknek, és szerintem ez nem való a FIE előtt. Mondhatni, belesz…ik a saját fészkébe, és ezzel nem használ a magyar vívósportnak. Nem vagyok biztos benne, hogy ha Bencét javasoljuk, és ő továbbra is benn marad az excomban, akkor erőt vett volna magán, és a jövőben nem pocskondiázza Csampát.

Őszinte legyek? Nem tudom, kire szavaztam volna, lehet, hogy tartózkodom.

Ugyanannyi érv szólt Bence ellen, mint mellette. Jól fejbe kellett volna vágnia valakinek, hogy térjen már észhez, és fogja vissza magát. De nem volt, aki ezt megtette volna – mondta.

Hát így néz ki ez a csúnya ügy több oldalról is megvilágítva. Nagy kár, hogy az egyik főszereplő nem vette fel a telefont.

