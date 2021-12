Hajszálon múlt, hogy edzője nélkül úszott Milák Tokióban

A MOB főtitkárának különleges bánásmódban kellett volna részesítenie Selmeci Attila mesteredzőt a tokiói olimpia előtt, ehelyett a Magyar Úszó Szövetségnek küldött nem éppen barátságos levelében megkérdőjelezte a világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf edzőjének a szavahihetőségét. Ráadásul meg sem próbált segíteni neki. Vékássy Bálint jobban tette volna, ha veszi a fáradságot, és felhívja telefonon az olimpiai győzelemre esélyes úszó edzőjét, vagy ha ez derogál neki, egyik munkatársát bízza meg azzal, hogy akadékoskodás helyett tanácsokkal lássa el a vélhetően hibázó, de mindig az igazat mondó Selmeci Attilát.

„Soha nem tartottam magamat az online kommunikáció nagytudású szakemberének, aki halad a korral és biztos kézzel kezeli a számítógépét, így az is megtörténhetett, hogy azon a nevezetes olimpia előtti oktatás elején nem megfelelően kapcsolódtam be a konferenciabeszélgetésbe, és nem az előírásnak megfelelően erősítettem meg a részvételemet. A doppingvétségekkel foglalkozó kétórás előadást az edzőtábori szobámban az elejétől a végéig figyelemmel kísértem, tartalmáról az álmomból felkeltve is be tudnék számolni. Már csak azért is, mert a Kiemelt Edzői Program tagjaként a mostanihoz hasonló tartalmas és hasznos online tanfolyamon évről-évre, és mindig kötelezően részt kellett vennem. Az a furcsa, hogy technikai hibát eddig soha nem követtem el, most talán az olimpiai felkészülés növekvő feszültsége miatt bakiztam. Amúgy azt hallottam, hogy nem csak nekem volt gondom az azonosítással. Én is emberből vagyok, aki egyszer-egyszer mellé nyúl, de optimistán mindig arra számít, hogy a bajban segítő emberek veszik körül, elvégre a sportban összetartozunk. Ennek akkor éppen az ellenkezőjét tapasztaltam” – jelentette ki az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó mesteredző.

Miután az úszószövetségbe érkezett fenyegető hangnemű értesítés tartalmáról tudomást szerzett, azonnal levelet írt a MOB főtitkárának, tudatva, hogy a tanfolyamatot nem bliccelte el, bárkinek és bárhol, akár dr. Tiszeker Ágnesnek, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjének is kész vizsga formájában beszámolni az előadás tartalmáról. Levelére nem kapott választ, ezért még az is felmerült benne, hogy valóban akadályt gördíthetnek elé, például úgy, hogy nem engedélyezik a felszállását a Tokióba induló gépre.

„Csak akkor könnyebbültem meg, amikor az úszószövetség munkatársai jobb belátásra bírták a MOB főtitkárát, aki a szívbajt hozta rám – folytatta Selmeci, aki Tokióban a nemkívánatos előjáték ellenére is fényes győzelmet ünnepelhetett Milák Kristóffal. – Nem akarok olajat önteni a tűzre, ami a MOB csütörtöki rendkívüli közgyűlése előtt már hatalmas lángokkal lobog, azt viszont csak megerősíteni tudom, hogy az olimpia előtti modortalan és lekezelő közjáték mély nyomokat hagyott bennem” – mondta befejezésül Selmeci Attila.

(Borítókép: Milák Kristóf a 100 méteres pillangóúszás előfutamában a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokiói Vizes Központban 2021. július 29-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)