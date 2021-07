Katarzis, dráma, edzés – Szilágyi Áron útja Tokióig

Kétszeres olimpiai bajnokként, a férfi kardvívás címvédőjeként érkezik Tokióba Szilágyi Áron. A Vasas sportolója keményen edzett az elmúlt öt évben, pályafutását sikerek és kudarcok is kísérték, no meg a koronavírus-járvány miatt elhalasztott olimpia okozta nehézségek. Az ötkarikás játékokig vezető útján végig elkísérte Muhi András Pires, akinek Egy mindenkiért című dokumentumfilmjét a héten vetítették le először. Az Index is ott volt a díszbemutatón.