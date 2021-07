Lelépett a világ legjobb kosarasa, nem lesz ott Tokióban

Liz Cambage minden szakember szerint ott van a földkerekség három legjobb női kosarasa között, de az is lehet, hogy a 203 centis, 107 kilós ausztrál óriás a legjobb. Hiszen nála több pontot senki sem dobott még a WNBA-ben egyetlen meccsen, három évvel ezelőtt 53-at ontott a Dallas Wings színeiben a New York Liberty ellen. Nos, Cambage a minap lelépett az ausztrál olimpiai válogatottól mentális problémákra és a nézők hiányára hivatkozva, de a háttérben van itt más is: bunyó, no meg a Covid protokoll súlyos megsértése.