Nem, nem, szó sem lehet róla, ez csak egy politikai blöff

– mondta az Indexnek Tokióból Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik magyar tagja (a másik Gyurta Dániel) arra a hírre reagálva, miszerint Muto Tosiro, a szervezőbizottság elnöke a növekvő Covid-esetszámokra való tekintettel kilátásba helyezte a játékok lefújását, mielőtt azok még elkezdődnének.

Ma délelőtt tartotta a beszámolóját a szervezőbizottság, az első napirendi pontként megjelent az ülésen a japán miniszterelnök, Szuga Josihide, és arról beszélt, hogy boldoggá teszik a japán népet a szép versenyekkel, a gyönyörű létesítményekkel, a rendezők elkötelezettségével. Semmi olyan információ nincs a birtokomban, ami arra utalna, hogy lefújnák az olimpiát.

Schmitt Pál és a NOB tagjai természetesen értesültek azokról a sajtóhírekről, amelyek az egyre több koronavírus-esetről számolnak be az olimpiai falu falain belül, de az az általános vélekedés NOB-körökben, hogy Avery Brundage legendás mondata, amit 1972-ben, a müncheni olimpia idején ejtett ki az izraeli sportolókat ért terrortámadás után – The Games must go on!, vagyis a játékoknak folytatódniuk kell –, ma is érvényes. Pontosabban: el kell kezdődniük. Schmitt Pál úgy tudja, hogy az a mintegy tucatnyi pozitív eset, ami eddig előfordult, nem akadályozhatja meg, hogy pénteken megtartsák az ünnepélyes megnyitót.

Már több mint 9000 sportoló érkezett meg legalább 180 ország képviseletében, a pozitív tesztet produkáló illetőket kiemelik és szigorúan izolálják – folytatta Schmitt. – Én hiszek abban, hogy minden rendben lesz, minket, NOB-tagokat is naponta PCR-tesztnek vetnek alá. Óriási a szigor, maszkot kell viselnünk, távolságot tartva ülünk, étkezünk, senkit sem engednek ki a városba. Az olimpiai mozgalom a sportolókért van, azt nem lehet megcsinálni, hogy ezt a 9000 sportolót, aki eddig már megérkezett, és akik hónapokat, éveket öltek bele a felkészülésbe, egyszerűen hazaküldjék. Én bizakodó vagyok abban az értelemben, hogy az olimpiát megtartják, megtartjuk.

Már csak azért is, mert a játékok sugárzási jogát megvásárló NBC tévétársaság fantasztikus erőkkel vonult fel. 4,8 milliárd nézőre számítanak világszerte, ezzel akarják pótolni, kiváltani a helyszíni élményt, hiszen nézők nem lehetnek jelen a lelátókon.

(Borítókép: Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tiszteletbeli elnöke korábbi köztársasági elnök a Magyar Birkózó Szövetség 100. születésnapi ünnepségén a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia épületében 2021. március 16-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)