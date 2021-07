A tizenhét magyar olimpikon között két olimpiai bajnok – Kozák Danuta és Csipes Tamara – található, továbbá megannyi világ- és Európa-bajnok, ugyanakkor fiatalok is szép számmal; a legifjabb a 19 éves kenus Horányi Dóra, a korelnök a maga 34 évével az ötszörös olimpiai aranyérmes Kozák Danuta. Erre mondják azt némiképp elcsépelt fordulattal, hogy a tapasztalt, rutinos versenyzők és az ifjú titánok egészséges elegye, ideális ötvözete.

A 15 tagú riói csapatból mindössze hárman maradtak meg hírmondónak: az akkor még csak 19 éves Kopasz Bálint, továbbá a két extraklasszis kajakosnő, Kozák Danuta és Csipes Tamara. Kárász Anna pedig öt éve tartalék volt.

Nos, szerda délelőtt a tizenhét olimpikonunk fáradhatatlanul rótta a kilométereket a Holt-Tiszai Vízisport Telepen. Ki már reggel kilenckor, ki csak később, tíz óra után szállt vízre. A legnagyobb tokiói esélyesnek számító Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra ötszázas kajakkvartett tagjai például megérkezésünkkor még csak készülődtek, az edző-édesapa Csipes Ferenc – maga is olimpiai bajnok még 1988-ból, Szöulból három évvel azt követően, hogy 1985-ben, Mechelenben világra szóló teljesítménnyel megnyerte a vb-n a K-1 1000 méteres számot – éppen rágyújtott egy finom, nőiesen vékony cigarettára, majd kedves mosollyal az arcán közölte, hogy már évek óta nem nyilatkozik a médiának az esetleges balhékat elkerülendő. Annyit azért elmondott, hogy tökéletes az összhang közte és extraklasszis lánya között, ami a múltban nem mindig volt jellemző, de hát ahogy az évek múlnak, bizonyos emberi tulajdonságok erősödnek, ezek között is első helyen a kompromisszumkészség.

18 Csipes Tamara Galéria: Még Kopaszt is meglepte, hogy milyen jó tolóember (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Kozák Danuta szokásához híven ezúttal sem állt a média rendelkezésére – azt ígérte, az olimpia után mindenkinek szívesen nyilatkozik –, Kárász Anna, a szőke, mosolygós négyszeres világbajnok viszont igencsak közlékeny volt.

Nem is tudom elmondani, mennyire boldog vagyok, hogy bekerültem az olimpiai csapatba, ráadásul a négyes mellett a 200-as egyesben is. Amikor kihirdették az utazó versenyzők névsorát, hatalmas kő gördült le a szívemről – mondta az MVM Szeged klasszisa, aki 2014-2015 környékén üstökösként robbant be az élvonalba, és egy rövid időre még az akkor már kétszeres olimpiai bajnok Kozákot is háttérbe szorította. – Volt egy hosszabb sikertelen periódus a pályafutásomban, sokáig kerestem az okokat, miért ment gyengébben a kétezres évtized második felében, és bár bizonyos részigazságokra rájöttem, azt még mindig nem tudom, hogy a mai napig miért vagyok képtelen megismételni azokat az időket, amiket hat évvel ezelőtt repesztettem. De már közel járok a csúcsformámhoz, ami pedig a négyest illeti, az most remekül összeállt.

Olyannyira, hogy idén a poznani Európa-bajnokságon győzött is a kvartett, még úgy is, hogy Lengyelországban Kozák helyén Lucz Dóra volt a vezérevezős.

Mivel az olimpián az időrend lehetővé teszi Danutának, hogy mindhárom 500-as számban vízre szálljon, ezért most ő lesz a sztrók, vagyis ő foglal helyet az egyes beülőben, mögött Tami, aztán jómagam, és a negyedik lyukban Bodonyi Dóra – tette hozzá Kárász. – Először olyan sorrenddel próbálkoztunk, hogy Dana mögött én ültem, de így felbillent a hajó, mivel Tami és Dóra a nehezebb, mi ketten pedig könnyűsúlyúak vagyunk. A jelenlegi elosztás viszont kellőképpen kiegyensúlyozott.

Mint ahogy az egész tizenhét tagú magyar csapat. Ezt a korábbi elnök, az edzést ugyancsak megszemlélő Baráth Etele is megerősítette, Schmidt Gábor, a szövetség mostani első embere, egyszersmind a MOB alelnöke pedig ki is fejtette, hogy miért.

Úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok éremesélyes versenyzőnk van, de hogy a döntőben, amikor eljön az igazság pillanata, fejben hogyan bírják el a nyomást, az kiszámíthatatlan. Talán még egyetlen olimpiai csapatunkban sem volt ilyen sok, dobogóra esélyes kajakos, kenus – kockáztatta meg a sportági vezető. – Persze sok a bizonytalansági tényező, a hölgyeknél például az, hogy a remek új-zélandi csapatot, benne a kétszeres olimpiai bajnok Lisa Carringtonnal már másfél éve nem láttuk. Nagyon erős a belorusz, a német, a lengyel alakulat is, de ha csak magunkra figyelünk, látnunk kell, hogy mindenki olyan időket teljesít az edzéseken, amire a korábi években is büszkék lettek volna. Bizakodó vagyok, nyilván a lányok a legerősebbek, de azért ne feledkezzünk meg a férfikajak-szakágról sem, ahol azért egyesben és párosban nagy esélyünk van az éremszerzésre. Ugyanazt mondom, mint 2019 óta mindig: öt éremmel és ezen belül két arannyal elégedett lennék.

Schmidt szerint izgalmas helyzet az, hogy több számban is két egység képviseli a színeinket.

Óriásiak a mezőnyök, korábban megszoktuk, hogy legfeljebb három előfutam van számonként, most női kajak egyes 500 méteren hat előfutam lesz, annyi az induló, hiszen mások is élnek a kettős indítás lehetőségével – vélekedett az elnök. – Már a döntőbe jutás sem lesz egyszerű. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a négyesben ott ül a két egyéni indulónk, Kozák és Csipes, továbbá az egyik 500 párosban érdekelt Bodonyi. De a mieink annyira profik, hogy ebből semmiféle feszültség nem származik. Ettől függetlenül a Csipes, Medveczky és a Kozák, Bodonyi páros egymás ellenfelei lesznek ott, abban a pillanatban. Azt szoktam mondani, hogy a kettős indításnak megvan az az előnye, hogy valamelyik versenyzőnk biztosan dobogós lesz.

Kopasz Bálint öt éve, Rióban tizenkilenc évesen már szóhoz jutott, de akkor még nem tudta hozni a formáját, most viszont június elején a poznani Eb-n mind az 500, mind az 1000 méter egyest behúzta. A még mindig csak 24 éves kajakos, akinek az édesanyja az edzője, roppant szerényen a döntőbe jutást tűzte ki célul maga elé, azon belül is az 1-5. hely valamelyikének megszerzését. Még azt is hozzátette, extrém körülményekre számít, mert neki mindig is a szeles pálya, a hullámzó víz feküdt.

Ezer méteren, párosban Nádas Bencével kísérlik meg az éremszerzést.

Bence a súlyosabb egyéniség, ő ül elöl, és pedig mögötte. Engem is meglepett, hogy milyen jó tolóember vagyok, Bence a főnök, ő a vezérevezős – mondta Kopasz. – Edzésről edzésre javul közöttünk az összhang, pár hete választottuk azt a megoldást, hogy én ülök hátra, amit kissé szokatlan volt nekem, mert én korábban rendszerint sztrókoltam. Egész jól megindult alattunk a hajó, amikor a hajrában elkezdtem tolni.

Nádas Bence a széles hátával afféle szélfogó a kajak első beülőjében.

Szerintem minden szempontból erősítjük egymást, azt mondtam Bálintnak, hogy hagyatkozzon az érzéseire, és ez eddig bejött – így Nádas. – Nem szeretnék terhet rakni magunkra, mindketten élvezni szeretnék a futamokat. Természetesen szeretnénk bekerülni a döntőbe, és ha ez sikerül,akkor ott már egy örömkajakozást bemutatni.

Végül a szakvezetőként első olimpiájára készülő Hüttner Csaba szövetségi kapitány adott prognózist.

Hogy mennyire erős a válogatottunk? Kiegyensúlyozott a gárda, minden szakágban vannak erős versenyzőink, sok érem lehetősége van a csapatban – bizakodott a kapitány. – Talán férfikenuban lenne a legnagyobb bravúr az éremszerzés, de a két fiú, Adolf Balázs és Fejes Dániel bármire képes, ahogy ezt az olimpiai pótkvalifikációs versenyen is láttuk, de a realitás nekik inkább a pontszerzés. Egyértelmű, hogy a női kajak szakág a legesélyesebb, de az Eb-n a két olimpiai egyest a férfiaknál is megnyertük. És bízom a Varga, Béke, valamint a Nádas, Kopasz párosban is. A kettős indulás új helyzetet teremt, ilyenre az olimpiákon eddig nem volt példa, mint ahogy arra sem, hogy nincsenek nézők. Biztos, hogy így hangulattalanok lesznek a versenyek, és az az érzésem, az fog győzni, aki a legjobban alkalmazkodik a szokatlan körülményekhez.

Ha már az érzések szóba kerültek: mi meg úgy érezzük, a szokatlan körülményekhez alkalmazkodásban jók a belevaló magyar versenyzők.

(Borítókép: Nádas Bence és Kopasz Bálint. Fotó: Kaszás Tamás / Index)