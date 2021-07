Nem sikerült a bravúr Mészáros Eszternek

A sajtóközponttól bő egyórás buszozásra található Aszaka Lőtér egy hatalmas sportpark közelében található, amelyben baseball- és futballpályák, valamint teniszpályák és futókör is található. Gyönyörű zöld környezet a belváros szívében, de mégis kissé távol a város zajától.

A sportlövészet első versenyszámát, a női 10 méteres légpuska selejtezőjét rendezték itt először, az 50 induló között volt Mészáros Eszter is, aki friss világkupa-győztesként (Eszék) érkezett meg pályafutása első olimpiájára. Az 50 versenyző hatszor tíz lövést durrant el saját tempójában, majd az összesített pontszám alapján alakul ki a döntő nyolc fős mezőnye.

A 19 éves gödöllői versenyző a 18-as lőálláson kezdte a selejtezőt, az első körben 102.5-ös, míg a másodikban 103.5-ös eredménnyel, amivel a 31. helyen állt. Folyamatosan javult a körátlaga, a harmadik sorozatban 104.9-es eredményt mutatott az eredményjelző. A negyedik sorozatban még tovább emelte a lécet Mészáros Eszter 105.5 körrel, az élő rangsorban ekkor már 23. volt.

A magyar sportlövő az elsők között fejezte be a 60 lövést, 625.3 körrel zárt a 20. helyen, ami sajnos nem volt elég a legjobb nyolc közé kerüléshez, így nem lesz ott a helyi idő szerint 10.45-kor kezdődő döntőben. Győrik Csaba szövetségi kapitány úgy fogalmazott, gyönyörűen dolgozott, a teljes eszköztárát használta Mészáros Eszter, de ez ma ennyire volt elég.

A norvég Jeanette Duestad selejtezős csúccsal – mivel Rióban ugyanez a versenyszám még csak 40 lövéses volt – végzett az élen, a nyolcadik, még döntőt érő helyet pedig az orosz Anasztaszija Galasina szerezte meg 628.5 körös eredménnyel.

Izgultam nagyon, az elején nem is sikerült ezt jól kezelni, a végére viszont belelendültem. Az utolsó 4 sorozattal megdolgoztam, kiadtam, amit tudtam magamból, ennyi sikerült most. Lehet, hogy nem is kellett volna végiglőnöm az első tíz lövést, de tudatosan álltam ki, hogy megakasszam ezt a hullámot. Az első lövést is én adtam le ma, és még lassabban is lőttem, mint szoktam. Túlságosan akartam, finomkodtam vele az elején. Sajnálom, hogy nem mehetünk más versenyekre, izgalmas lehet másoknak szurkolni