Siklósi Gergely ezüstérmet nyert párbajtőrben

Azt mondják, a párbajtőr nem a fiatalok sportja. Erre itt van az olimpiai döntőben két ifjú, a 23 éves Siklósi Gergely és a 24 éves francia Romain Cannone. Siklósi kevésbé meglepő, két éve világbajnok lett Budapesten (az viszont tényleg derült égből jött), és ő az olimpiai torna első kiemeltje.

Cannone döntőzésére viszont aligha számított bárki is. Eddig nem igazán voltak számottevő eredményei egyéniben, inkább a francia csapattal ért el sikereket.

Tokióba is tartalékként érkezett volna, csakhogy Daniel Jérent inkább visszamondta a szereplést, nehogy eltiltsák, miután fennakadt egy doppingellenőrzésen.

Így hát Cannone is ott találta magát az egyéni torna mezőnyében, és ha már így alakult, (számára) meseszerű menetelésbe kezdett, többek között a második kiemelt Szergej Bidát is legyőzte a fináléig vezető úton.

Ott pedig a rendkívül magabiztos és laza, látszólag egyáltalán nem feszült Siklósi Gergely várt rá.

Némi kellemetlen malőr előzte meg a döntőt, a zsűriasztalnál valami probléma akadt, innentől kezdve már az is egy faktor volt, hogy ki tudta ezen könnyebben túltenni magát.

Pár perccel később aztán kezdetét vehette az asszó, ami óvatoskodással indult, majd 36 másodperc elteltével francia találat született. Aztán a következő pont is Cannone-é volt, de nem sokkal később megérkezett Siklósi első tusa is. Majd egy együttes és egy francia pont, rendkívül fürgén mozgott a jóval alacsonyabb Cannone. Egy perccel az első harmad vége előtt zárkózott fel Siklósi, nem sokra rá pedig már 4:4-et mutatott az eredményjelző.

Az első szünet után együttessel folytatódott a meccs, továbbra is iszonyatosan kiélezett volt a csata, a Makuhari Messe Csarnokban a feszült csend volt az úr. Majd jött egy gyönyörű akció Siklósitól, ami után először ő vezetett, viszont szinte azon nyomban egyenlített ellenfele. Siklósi visszanézette a találatot, a bíró azonban helybenhagyta az ítéletet, 6:6. Aztán egy hosszabb tust vitt a francia, amit együttes találat követett, majd megint pontos ellentámadással rukkolt ki Cannone. Az együttesek is neki kedveztek innentől, és sajnos jött utána két tus is tőle, 12:8-ra vezetett.

Majd egy újabb együttes és egy pontos lábszúrás a meglepetésembertől, 14:9-cel mehettek ismét pihenni.

Borzalmasan nehéz helyzetbe került a magyar világbajnok, innentől nem hibázhatott.

A francia támadott, Siklósi viszont eredményesen védekezett, egy pontot eltüntetett a hátrányból, de a következő tus már Cannone-é volt, aki ezzel megnyerte az olimpiát.

Siklósi Gergely pedig a világbajnoki aranyérme mellé olimpiai ezüstérmet szerzett.

(Borítókép: Siklósi Gergely Romain Cannone ellen a férfi párbajtőr döntőjében a tokiói olimpián 2021. július 25-én. Fotó: Fabrice Coffrini / AFP)