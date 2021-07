Majoros Bence búcsúzott az asztalitenisz-tornától

Az első szettben fej-fej mellett haladtak a felek, sőt 10–9-nél szettlabdája is volt Majorosnak, azonban egymás után háromszor hibázott a magyar játékos, így az első szett 12–10-es eredménnyel a dáné lett. A második játszma egy fokkal egyoldalúbban alakult az elején, már 7–2-re is vezetett Groth mikor Majoros visszaküzdötte magát a szettbe, 10–10-nél akár szettlabdához is juthatott volna, de újra két hiba következett, így Groth 12–10-re elhozta a második felvonást is.

A harmadik szett jóval simábbra sikerült a dán asztaliteniszező szemszögéből, mindössze négy pontra futotta Majorostól, 11–4 lett a játszma vége. A negyedik szettben fordulópont következett, Majoros irányította a játékot és magabiztosan szépített 11–3-as eredménnyel. Az ötödik szettben ugyanúgy megvolt az esélye a magyar asztaliteniszezőnek az újabb szettgyőzelemre, de a végén megint Groth maradt élesebb és 12–10-zel lezárta a találkozót, a vége 4–1.

Majoros Bence összességében szoros szettekben, de öt játszmában vereséget szenvedett nála magasabban rangsorolt ellenfelétől, így a legjobb 32 között búcsúzott az olimpiától.