Döntetlennel mutatkoztak be az olimpián női pólósaink

A tokiói olimpiára némiképp megváltoztak a vízilabda szabályai: a válogatottak 13-as keretet neveztek meg, de az adott mérkőzésre csak 12 játékos nevezhető, mindig van egy kimaradó. A mieinknél Rybanska Natasa, az UVSE játékosa nem került be az Orosz Olimpiai Csapat elleni meccskeretbe.

1. negyed

Elhozta a labdát a ráúszásnál a kék sapkában játszó magyar válogatott, de az első támadást nem tudta gólra váltani, jól védekezett az orosz csapat. Garda kiállítása után emberhátrányba kerültünk, de az oroszok sem tudtak betalálni, a kaput sem találták el. Több mint 5 percig nem született gól, az oroszok törték meg a jeget Evgenija Ivanova találatával. A következő támadásból jött is a válasz, Keszthelyi Rita a center helyéről lőtt a jobb alsóba.

Harmincnyolc másodperccel a negyed vége előtt ötméterest kapott a magyar válogatott, amit Leimeter Dóra váltott gólra, az orosz kapus keze alatt pattant a labda a hálóba. A hajrában egyenlíthetett volna az orosz csapat, de Magyari Alda hatalmasat védett. Mindkét válogatott 3-3 emberelőnyt harcolt ki, a hatból összesen egyből született gól (az oroszoké). (1–2)

2. negyed

Ismét elhoztuk a labdát a ráúszásnál, rögtön ki is harcoltunk egy emberfórt, amit Szilágyi Dorottya használt ki – negyedik emberelőnyünkből az első gól. Gyorsan jött az orosz válasz, Elvina Karimova talált be. A túloldalon is volt felelet, Garda Krisztina egy orosz védő keze mellett lőtt a bal felsőbe, a kapus nem sokat láthatott a bombaerős lövésből.

Anna Timofeeva góljával ismét felzárkóztak az oroszok, de Parkes Rebecca kibújt két orosz védő között a túloldalon, és szemfüles gólt szerzett, így megint kettő volt közte. Gljzina próbálkozott egy ejtéssel Magyari fölött, de a lécről kifelé pattant a labda. A következő támadásból emberelőnyt harcoltunk ki, de eladtuk a labdát. Szilágyi Dorottya a rosszkéz oldalról húzott egy váratlant, és a rövid felsőbe pattintott, három góllal megléptünk. Illés Annát kiállították, de az oroszok nem tudták kihasználni az újabb fórt az időkérés ellenére sem. Mi is kaptunk egyet a következő támadásban, Illés Anna pedig hibáját javítva középről a kapu bal oldalába helyezett. A hajrában még egy büntető kaptak az oroszok, amit Ekaterina Prokofjeva váltott gólra, így a nagyszünetben hárommal vezetett Bíró Attila csapata. (4–7)

3. negyed

A harmadik negyedben a változatosság kedvéért ismét mi nyertük a ráúszást, a korai, váratlan lövés azonban nem lepte meg eléggé az orosz kapust. Ráadásul Keszthelyit kiállították, a fórt pedig Vahitova révén gyorsan gólra is váltotta az ellenfél. Első három támadásunk egyike sem hozott happy endet, szerencsénkre az oroszok is elpazaroltak egy újabb emberfórt. A következőt mi viszont nem, Leimeter Dóra elemi erővel bombázott a rövidbe a jobb oldalon.

Prokofjeva révén szépített az orosz csapat, majd egy rossz lövés után visszaúszás közben kiszórták Keszthelyit, majd Szilágyit is, ám kettős emberelőnyben fölé tüzeltek az oroszok. Három perc sem volt már hátra a harmadik negyedből, amikor emberelőnybe kerültünk, Bíró Attila pedig időt kért. Az edzői intelmek ezúttal nem hatottak, az eredmény ugyanis nem változott. A negyed végére visszajöttek a meccsbe az oroszok: Vakhitova, majd Gljzina talált be, az utolsó negyed előtt egygólosra olvadt a magyar előny. (7–8)

4. negyed

A ráúszást Vályi Vanda megnyerte, de az előnyt nem sikerült növelni. Bő egy perccel később már igen, Szűcs Gabriella a lehető legjobbkor szerezte meg első gólját a találkozón. Vályi Vanda kipontozódott, a túloldalon mi is kaptunk egy emberelőnyt, de egyikből sem született találat. A negyed derekán Prokofjeva megszerezte harmadik gólját is a mérkőzésen, amivel ismét egyre jöttek fel az oroszok. Az idegek harca következett.

Három perccel a vége előtt előbb kontrát fújtak ellenünk, majd támadó szabálytalanságot az oroszok ellen. Gyöngyössy Anikó is megszerezte első gólját, ha Szűcsnél azt írtuk, hogy az a lehető legjobbkor jött, akkor ez még annál is jobbkor. Ez egyben azt is jelentette, hogy 10 mezőnyjátékosunkból 8 betalált a mérkőzésen. Két perc sem maradt hátra, amikor Ivanova révén megint feljöttek egyre az oroszok, majd Illés Annát kiállították. Szilágyi azonban egy nagyon fontos blokkal jelentkezett, ám a túloldalon sajnos gyorsan eladtuk a labdát. A végén kaptak még egy emberfórt az oroszok, amit a csapatkapitány Prokofjeva gólra is váltott, ezzel egyenlítettek.

Hét másodperc maradt, Bíró Attila időt kért. Egy centerbe bejátszással próbálkozott a magyar válogatott, el is jutott a labda, de lövés nem lett belőle, így 10–10-es döntetlen lett a vége.

TOKIÓ 2020

NŐI VÍZILABDA

B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Orosz Olimpiai Csapat–Magyarország 10–10 (1–2, 3–5, 3–1, 3–2)

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

Egyesült Államok–Kína 12–7

A csoport állása: 1. Egyesült Államok 4 pont (2 meccs), 2. Orosz csapat 3 pont (2), 3. MAGYARORSZÁG 1 pont (1 meccs), 4. Kína 0 (2), 5. Japán 0 (1)

(Borítókép: Magyarország vezetőedzője, Biró Attila beszél a csapattagokkal. Fotó: Kacper Pempel / Reuters)