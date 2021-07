Milák már a középdöntőben majdnem olimpiai csúcsot úszott

Milák Kristóf adott egy kis ízelítőt a férfi 200 pillangó középdöntőjében abból, mi várható tőle a fináléban. Már most tönkreverte a mezőnyt, sőt Michael Phelps olimpiai rekordját ostromolta, miközben láthatóan nem szakadt meg az erőlködéstől. Kenderesi Tamás is magabiztosan lesz ott a szám döntőjében, és Hosszú Katinka is kvalifikálta magát 200 vegyesen.