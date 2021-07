Cseh Laci élete legnagyobb kihívása lesz civillé válni

Gyurta Dániel 2018. március 27-én jelentette be, hogy egy olimpiai és három világbajnoki címmel a tarsolyában befejezi versenyzői pályafutását. A mellúszózseni jelenleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként tartózkodik Tokióban, onnan nyilatkozott az Indexnek arról, milyen nehézségekkel jár egy sportolói pályafutás befejezése és a belerázódás a – valljuk be őszintén, a korábbiakhoz képest kevésbé izgalmas és stresszes – civil életbe.

Gyurta természetesen ismeri azokat a példákat, történeteket, amelyek a legnagyobb sportemberek visszavonulását kísérték.

Nagy kosárlabda-rajongó vagyok, pontosan tudom, hogy Michael Jordan is mennyit szenvedett, amikor 1998-ban először visszavonult. Nem tudott mit kezdeni magával, hiányoztak a kihívások, a mérkőzések izgalma, hiába volt multimilliomos dollárban. Ilyenkor a pénz az utolsó szempont. És pontosan ezért tért vissza, tett még egy – nem túl sikeres – kísérletet a Washington Wizards játékosaként. De hogy úszásról is beszéljünk, Mark Spitz is megpróbált visszatérni, sőt mostanában olyan hírek is szárnyra keltek, hogy Michael Phelps is kacérkodik a comebackkel. Bár ez utóbbit teljesen valószínűtlennek tartom.