Folytassa, Hosszú! De csak terheléses vizsgálat után

Ha valaki nem könnyen hozta meg élsportolói pályafutása befejezéséről a döntést, akkor az az élete utolsó versenyét magyar idő szerint péntek hajnalban leúszó Cseh László. A 35 esztendős hatszoros olimpiai érmes éveken keresztül küzdött önmagával és a világgal, mire ki tudta tenni a pontot karrierje végére. Vajon természetes ez, hogy valaki csak ilyen nehezen tudja elengedni a versenyzést? Erre a kérdésre Lénárt Ágota sportpszichológus adta meg a választ.

Igen, ez természetes, hiszen 25-30 éven át ebben a körben mozgott, ebben a körben, ilyen rutin szerint élte az életét, miközben számára a világ erre a területre szűkült le. Gyakran megfigyelhető, hogy az élet bizonyos területein teljesen idegenül mozognak. Amikor megtörténik az átállás a civil karrierre, az többféle módon zajlik. Szerencsés esetben az illető jó előre megtervezte a lépést, és ennek megfelelően már ki is választotta a civil foglalkozását. Ami lehet a sporton belül és azon kívül is. Nehezebb, ha mondjuk egy sérülés drasztikusan lezárja a versenyző karrierjét – de szerencsére Cseh esetében nem ez a helyzet. Összegezve: aki a sport világában szocializálódott, az ebben a közegben mozog otthonosan, és ilyen értelemben ha át kell állnia a polgári életre, megannyi újdonsággal szembesül, ami egy harmincöt éves ember esetében kissé szokatlan lehet.

Valóban, extrém és már-már megmosolyogtató példaként szokták emlegetni, hogy a visszavonuló élsportolók számára egy hétköznapi sárga csekk feladása is megoldhatatlan problémát jelent. A sportpszichológus szerint ez nem is annyira a valóságtól elrugaszkodott példa.

Jómagam is már több esetben segítettem visszavonuló sportolónak az átállásban a civil életre, és konkrétan be kellett mennem vele a postára, és megmutatni neki, hogyan kell kitölteni egy közüzemi csekket. Sokszor ezek a más helyzetekben elképesztően találékony és talpraesett sportemberek a versenypálya kapuin kívül, ha nem is életképtelenek, de megannyi kihívással szembesülnek, amelyek az átlagember számára rutinnak számítanak. Egyszerűen nehezen igazodnak el az új közegben. De jó hír, hogy ezek a hátrányok viszonylag könnyen és gyorsan ledolgozhatók.