Szép búcsú: Cseh László hetedik lett utolsó döntőjében

A helyi idő szerint péntek reggeli program a férfi 100 méter pillangó középdöntőivel indult, az elsőben úszott a 200-on olimpiai bajnok Milák Kristóf. Az első ötvenen harmadikként fordult, majd egy elképesztő hajrával olimpiai csúcsot úszott (50,31), amivel megnyerte futamát. A második középdöntőben Szabó Szebasztián a nyolcas pályán ugrott medencébe, 51,89-es idejével a 14. lett összesítésben. Ebben a futamban Caeleb Dressel még Miláknál is jobbat úszott (49,71), így megjavította az olimpiai csúcsot. A szám döntőjét szombaton, magyar idő szerint 3.30-kor rendezik, Milák az ötös pályán úszik majd Dressel mellett.

– így Milák Kristóf a középdöntőjét követően.

– fogalmazott Szabó Szebasztián a vegyes zónában.

Az első döntő a női 200 méter mellé volt, magyar résztvevő nélkül. Az olimpiai bajnok címet Tatjana Schoenmaker nyerte meg világcsúccsal, 2:18,95-ös idővel, az ezüstérmes Lilly King lett, míg a bronzot Annie Lazor szerezte meg.

A második fináléban már magyar úszónak is szurkolhattunk, férfi 200 méter háton Telegdy Ádám a hatos pályán tempózott. Az első három helyezett már az első ötvenen elhúzott, Telegdy a hatodik helyen tempózott, majd féltávnál feljött az ötödik helyre, és végül így csapott célba 1:56,15-tel, ami új egyéni és országos csúcs. Az aranyérmes az orosz Jevgenyij Rilov lett, olimpiai rekorddal (1:53,27).

Ha egy 1:59-et úsztam volna, de ötödik vagyok, az sem számítana, az olimpián a helyezés számít. Ehhez kellett az egyéni csúcs. Holnap majd ha lehiggadtam, elemezzük az időmet is, de most csak a helyezés számít. Kifejezetten örülök. Úgy jöttem, hogy már a döntőbe jutásnak is örülnék, a fináléra pedig úgy jöttem, hogy megtettem, amit szerettem volna, és ez egy örömúszás. Felülmúltam a saját elvárásaimat. Megpróbáltam Bogiért is úszni. Ő is vérprofi, nem hagyta, hogy az ő hangulata az én teljesítményem rovására menjen