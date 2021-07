Berecz Zsombor a magyar vitorlássport Cseh Lacija

Amikor megemlítem Holzhauser Andrásnak, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárának a Cseh László-párhuzamot, rövid töprengés után helyesel.

Igen, ez nem rossz... Zsombi is 35 éves, akárcsak a zseniális úszó, és a keddi futam neki is a búcsúja lesz az olimpiától, ahogy Lacinak is az volt a 200 vegyes pénteki döntője. Ugyanis a finn dingit levették az olimpiák műsoráról, 2024-ben Párizsban már nem lesz olimpiai szám, Zsombor pedig azt mondta, 35 évesen nem változtat hajóosztályt, neki a negyedik olimpiája az utolsó volt. Pekingben és Londonban laserben versenyzett, Rióban és most itt Enosimában, ahol két éve megnyerte az előolimpiát, pedig finn dingiben – ismertette a főtitkár.

Berecz, ha úgy tetszik, későn érő típus. Pekingben 29., Londonban 21. volt, de akkor még laserben. Aztán levették ezt a hajóosztályt az olimpiai programról, és Rióban már finn dingiben versenyzett honfitársunk.

Zsombinak áldás volt ez a csere – jegyzi meg Holzhauser. – Az ő testi erejével, a 195 centis magasságával és a 85 kilójával az isten is a finn dingire teremtette. A laserhez ő túl nagy volt, finn dingiben viszont érvényesül a fizikuma. 2016-ban már ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, Rióban, az olimpián 12. lett, majd beindult a sikersorozata. 2017-ben ötödik az Eb-n és a vb-n is, majd 2018-ban ő az első magyar, aki aktív olimpiai hajóosztályban világbajnokságot nyer! Ezzel meg is szerezte a kvalifikációt a tokiói olimpiára, de azért a biztonság kedvéért 2019-ben ezüst-, 2020-ban és 2021-ben aranyérmes az Európa-bajnokságon. És a 2019-es, majd a 2021-es vb-n előbb harmadik, majd negyedik. Teljes joggal sorolták az olimpia esélyesei közé, még mindig ott van azon öt sportoló között, aki közül kikerül kedden az aranyérmes.

A szombati harmadik és ötödik helyével Berecz megőrizte a bronzérmes pozícióját, annyiban szerencséje volt, hogy erre a napra egy kicsit elült a szél.

Ez kedvezett Zsombornak, akinek olyan az alkata, mint egy atlétának, egy sprinternek – folytatta a szakember. – Az erős szél inkább az óceánhoz szokott vitorlázókat, az éllovas és címvédő brit Giles Scottot vagy a mindössze 23 éves spanyol Joan Cardona Mendezt segíti, de mivel szombaton csak maximum 8-10 csomó volt a szél sebessége, ezért ebben jól érvényesült Berecz kifinomult technikája. A finn dingi valamivel kisebb, mint a kalóz, öt méter hosszú és természetesen egyszemélyes hajó. Az persze hátrány, hogy Magyarországnak nincs tengere, ezért Zsombor szinte az egész évet Mallorca, Valencia, a Kanári-szigetek térségében tölti, mostanában Portugáliában edzettek két hónapot. Szóval nem olcsó mulatság a vitorlázás, Zsombor egyéves menedzselése körülbelül 200 000 euróba, azaz több mint 70 millió forintba kerül. Mivel a szövetség teljes központi támogatása 54 millió forintot tesz ki, ezért Zsombornak, a családjának, a klubjának, a szövetségnek jó mélyen a zsebébe kell nyúlnia, és nagyon komoly szponzori támogatásra is szükség van.

Holzhauser arról is beszélt, hogy Berecz esetleges dobogós helyezése sokat lendítene a sportágon, hiszen megsokszorozná az állami támogatást, ahogy a magyar sísportban nyolc-tíz évvel ezelőtt Miklós Edit sikerei is ráirányították a reflektorfényt a téli sportágra. Más kérdés, hogy a csíkszeredai lesikló visszavonulása után a magyar sísport visszasüllyedt a futottak még mezőnyébe.

Úgy kellene Zsombi sikeres szereplése, mint egy falat kenyér – erősítette meg a főtitkár. – Most a tokiói felkészülés, Vadnaiék, Érdi Mária, Cholnoky Sára és természetesen Berecz Zsombor menedzselése kimerítette a szövetség anyagi forrásait. Márpedig Vadnaiék és Érdi Párizsban érhetnek a csúcsra. De akik mögöttük vannak, azokat valahogyan fel kellene készítenünk Los Angelesre. Zsombornak óriási a presztízse, a tekintélye, nemcsak idehaza, hanem a nemzetközi mezőnyben is. Nagyon bízom abban, hogy meglesz az az érem. Két rendes futam van hátra, plusz a duplán számító bajnoki menet. Bizakodó vagyok, mert nincsenek nagy kilengések Zsombor teljesítményében, stabilan hozza az első hat közötti helyezéseket. Nem beszélve arról, hogy most már a pumpálás is megengedett, gyakorlatilag a vitorla mozgatásával maguk a versenyzők is hajtják a hajójukat, és ebben érvényesül Zsombor hatalmas fizikai ereje.

Hogy mennyire kimerítő sportág a vitorlázás, arra bizonyíték Berecz szombati rádiónyilatkozata, amiben arról beszélt, hogy a nyolcadik futam hajrájában mintegy tíz másodperc teljesen kiesett neki, mert a hatalmas erőfeszítéstől elsötétült előtte a világ, és maga sem tudja, hogyan volt képes végül átkormányozni a hajóját a célvonalon.

Pillanatnyi ájulás ide vagy oda, Berecz nem áll rosszul, nagyobb az esélye annak, hogy előbbre lép, semmint hogy lecsúszik a dobogóról. Eddig egyetlen érme van Magyarországnak vitorlázásban, 1980-ban a moszkvai játékokon a Detre fivérek repülő hollandiban bronzérmet szereztek. Most Berecz beléphet melléjük a roppant szűk körű klubba.

Nyolc futam után az élcsoport:

1. Giles Scott (brit) 20 helyezési szám, 2. Joan Cardona Mendez (spanyol) 26, 3. Berecz Zsombor 29, 4. Nicholas Heiner (holland) 36, 5. Josh Junior (új-zélandi) 38.

