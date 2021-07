Még él a remény: női kéziseink legyőzték a spanyolokat

A magyar válogatott három vereséggel rajtolt az olimpián: Franciaország, Brazília és legutóbb az Orosz Olimpiai Csapat ellen sem tudott pontot szerezni. A képlet egyszerű volt: mindenképpen győznünk kellett Spanyolország ellen, hogy életben tartsuk továbbjutási esélyeinket. Az oroszok elleni mérkőzésen kiugrott Szucsánszki Zita válla, így rá nem számíthatott Elek Gábor, aki egy kapuscserét is végrehajtott: Janurik Kinga helyett Szikora Melinda került a keretbe.

1. félidő

A piros-fehérben játszó magyar válogatott kezdte a találkozót, a spanyolok feketében léptek pályára. Villámgyorsan kiharcoltunk egy hetest és két percet, a büntető azonban kimaradt. Akcióból viszont megszereztük a vezetést, Szöllősi-Zácsik Szandra – aki a hetest is összehozta – nyitotta a gólok sorát. Magabiztosan kezdett a magyar csapat, egy 3–0-s rohammal magához ragadta a kezdeményezést. Vámos Petra kiállítása sem zavarta meg a válogatottat, remek védekezéssel és jó helyzetkihasználással növelni tudta előnyét. A hetedik percben, 5–1-es magyar vezetésnél durrant is az első spanyol időkérés.

A kis szünet jól jött nekünk is, az újabb emberhátrányt 1–1-gyel hoztuk le, a Vámos Petra–Márton Gréta játékkapcsolat remekül működött, a szélső négy gólnál járt negyedóra játék után. Közelebb zárkóztak a spanyolok a félidő derekán, ráadásul volt egy több mint hatperces magyar gólcsend, amit Vámos Petra tört meg. Állandósulni látszott a 3-4 gólos különbség, amit két kiállítás – egy itt, egy ott – sem tudott felborítani. Előnnyel vonulhattunk pihenőre, ilyen eddig nem volt ezen az olimpián. (14–11)

2. félidő

A fordulás után öt perc játékot követően felzárkóztak egy gólra a spanyolok, de Tomori Zsuzsanna akcióból, Klujber Katrin hetesből volt eredményes, majd Bordás Réka bravúros lepattanót szerzett és vágott be – újra nyílt az olló. A 39. perc elején Szöllősi-Zácsik átlövése után már öt gól volt a különbség, pedig épphogy kiegészültünk egy emberhátrány után. A védekezésünk továbbra is jól működött, Bíró Blanka egymás után két védést is bemutatott, míg a másik oldalon ültek a lövéseink. 23–16-nál időt kért Spanyolország, a mérkőzés 42. percének elején jártunk ekkor.

Egy 3–0-s rohammal faragtak hátrányukon a spanyolok, Elek Gábor pedig jobbnak látta megtörni a ritmusukat, időt kért. A válogatott kisebb gödörbe került a második félidő derekán, nyolcperces gólínségünket kihasználva futottak a spanyolok egy 5–0-t, amivel feljöttek két találatra. Több ziccerünk is adódott, Castellanos azonban lehúzta a rolót: Márton, majd Háfra helyzetét is védte. Kilenc perc után tört meg a jég, Klujber Katrin a szélről volt eredményes – lélektanilag nagyon fontos pillanat volt ez.

Vérfagyasztó másodperceket éltünk meg a Jojogi Stadionban, amikor az utolsó tíz percre fordulva a spanyolok feljöttek egy gólra. A magyar válogatott azonban 24–23-nál megrázta magát, Háfra Noémi kétszer is bevette az ellenfél kapuját, öt és fél perccel a vége előtt Spanyolország kért időt. Schatzl Nadine labdát szerzett védekezésben, majd passzívnál Vámos Petra lőtt nagyon fontos gólt a következő támadásból. Innen már nem tudtak visszakapaszkodni a spanyolok, a magyar válogatott behúzta a mérkőzést, és életben tartotta továbbjutási esélyeit. (29–25)

A már biztos csoportelső Svédország elleni utolsó csoportmeccsre hétfőn, magyar idő szerint 9.15-kor kerül sor.

Tokió 2020

Kézilabda, nők

B csoport, 4. forduló

Magyarország–Spanyolország 29–25 (14–11)

Tokió, Yoyogi Nemzeti Stadion, játékvezetők: Fonseca, Santos (portugálok).

MAGYARORSZÁG: Bíró, Szikora (kapusok), Szöllősi-Zácsik 2, Schatzl, Helembay, Kisfaludy 2, Kiss, Márton 5, Vámos 6/1, Klujber 5/3, Háfra 3, Bordás 2, Lukács 1, Tomori 2.

Szövetségi kapitány: Elek Gábor

SPANYOLORSZÁG: Navarro, Castellanos (kapusok), M. López 3, Martin 5/1, Cesareo 3, Gutiérrez 5, Pena 2/1, L. González 4, S. López, Fernández, M. Rodríguez 2, A. Hernández 1, Cabral, M. González.

Szövetségi kapitány: Carlos Viver.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/4, ill. 2/3.

(Borítókép: Márton Gréta öröme a Spanyolország elleni mérkőzésen. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)