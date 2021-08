Kozák Danutáék futamgyőzelemmel kezdtek az olimpián

A legtöbb magyar arannyal kecsegtető kajak-kenu versenyek is megkezdődtek Tokióban. A délelőtti programban először a női K1 200 méter előfutamait rendezték, a másodikban Lucz Dóra, a harmadikban Kárász Anna szállt vízre. Előbbi versenye alig lehetett volna szorosabb, célfotóval dőlt el, ami őt hozta ki győztesként, 2 ezredmásodperccel előzte meg a lengyel Marta Walczykiewiczet, és 11-gyel a svéd Linnea Stensilst. Mivel az első kettő között végzett, egyből az elődöntőbe jutott.

Kárász futamában már egyértelműbb volt a leosztás, a spanyol Teresa Portella simán győzött, de a magyar kajakos második helyét sem lehetett megkérdőjelezni.

Így jutott Lucz Dóra és Kárász Anna a középfutamba:

Női K1 200 után a férfi kenus párosok 1000 méteres versenye következett, az első futamban az Adolf Balázs–Fejes Dániel kettőssel, amely azonban jelentős lemaradással az utolsó helyen végzett, így a reményfutamban próbálkozhatott újra. Ebben aztán negyedik helyen ért célba a magyar páros, amely így a B-döntőben fejezi majd be a versenyt.

Jöhettek a királyszám, azaz a férfi K1 1000 méter előfutamai, a másodikban a világbajnok Kopasz Bálinttal, az ötödikben pedig Varga Ádámmal, aki az elmúlt egy évben kétszer is legyőzte Kopaszt.

A vb címvédő a saját futamában nem hagyott kérdést, 250 után az élre állt, majd csapásról csapásra növelte az előnyét és végül egy hajóhosszal verte a többieket.

Jónak éreztem a pályát, nem volt semmi gond, dinamikusan eveztem, de ez csak egy előfutam volt, sokkal érdekesebb lesz a középfutam. Mérsékelt szembe szél volt, ez engem nem szokott zavarni, a víz kicsit keményebb, mint otthon, a meleget és a páratartalmat is lehet érezni és a nap is égeti a fejemet. Sapkát viszont nem fogok felvenni, mert megerősödhet a szél, és akkor lefújja a fejemről, de így is ki lehet bírni ezt a 25 percet a vízen. Cél volt, hogy nyerjek és biztosan továbbjussak, könnyedén ment, körülbelül 80%-ot eveztem. Szeretem, ha egymáshoz időben közel vannak a versenyek, az állóképesség az egyik erősségem, de hatalmas és nagyszerű versenyzők vannak itt 1000 méteren, ők is biztosan bírni fogják, hogy a középfutam után gyorsan következik a döntő is.