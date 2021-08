Milák Kristóf ebben a pillanatban – talán a sorozatban harmadik egyéni olimpiai aranyérme mellé még a csapat bronzérmét is megszerző kardvívóval, Szilágyi Áronnal együtt – a magyar sport zászlóvivője, minden tekintetben legértékesebb szereplője. (Szoboszlai Dominik és a futball más kávéház.) Marketingszempontból is, sőt, talán úgy igazán. Erről beszélgettünk a többek között a 200 méteres pillangóúszás olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója útját egyengető The Path Sportmenedzseriroda társtulajdonosával, Dr. Pákay Péter ügyvéddel.

Mióta dolgoznak együtt Milák Kristóffal?

Kicsit kevesebb, mint három éve. Azóta szorgalmasan kooperálunk, nyilván volt ebben a közös munkában egy kis törés, amikor kiderült, hogy egy évet csúszik a tokiói olimpia. Ekkor többen megkértek minket, többek között az úszószövetség elnöke is, hogy egy darabig ne nagyon tárgyaljunk úgy potenciális hirdetőkkel, hogy ezeken a tárgyalásokon Kristóf is személyesen ott legyen. Mert az ő figyelmét nem szabad elvonni az olimpiai felkészüléstől. És mi nagyjából tartottuk is magunkat ehhez a kéréshez.

Csak nagyjából?

Igen, mert végül is egy teljes évről volt szó, és azért az nagyon hosszú idő. Kristóf a menedzserirodánk kiemelt partnere Fucsovics Mártonnal és Baji Balázzsal együtt, rajtuk kívül az ismertebb klienseink a kajakos Medveczky Erika, a paraúszó Illés Fanni, a vitorlázó Érdi Mária, a súlylökő Márton Anita, a teniszező Gálfi Dalma és a dartsversenyző Székely „Penge” Pál. Vannak labdarúgóink is, de én velük nem foglalkozom.

Milák nyilván eddig is a The Path koronaékszere volt, de a tokiói arany- és ezüstérme nyilván megnövelte a reklámértékét.

Eddig sem az ismeretlenségben úszott, két éve a kvangdzsui világbajnoki címe, és főleg a káprázatos világcsúcsa erősen ráirányította a figyelmet, most meg szinte kezelhetetlen a népszerűségének a robbanásszerű növekedése. Jelenleg egyértelműen messze a legértékesebb magyar sportoló, talán csak Szilágyi Áron fogható hozzá, és persze a külön kategóriát képviselő futballban Szoboszlai Dominik.

Önök keresik meg a potenciális partnerként szóba jöhető cégeket, vagy fordítva: ők jelentkeznek?

Mindkét változat előfordul, de Kristóf és Fucsovics Marci, illetve Baji Balázs esetében inkább a hirdetők kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Most Kristóf fantasztikus tokiói sikerei nyomán ott tartunk, hogy nekünk kell rostálnunk a potenciális partnereket. Nem szeretnénk szétforgácsolni, elaprózni Kristófot, legyen három, négy, legfeljebb öt szponzor, de azok komoly szponzorok legyenek. Mert az a fontos, hogy a szurkoló – aki egyszersmind vásárló, fogyasztó is – össze tudja kapcsolni Kristóf arcát és az általa népszerűsített terméket. Ez pedig akkor nem megy, ha tucatnyi céget vagy terméket reklámozunk. Ha meglátod George Clooney-t, akkor azonnal a Nespresso kávéfőző jut az eszedbe, pár éve, ha megláttad Kobe Bryantet, akkor pedig a Turkish Airlines. Ilyen ez a szakma. Továbbá meg kell néznünk, hogy Kristóf mely korosztályt vagy korosztályokat érdekli, kiket tud elérni.

Az nem fontos, hogy mi érdekli őt?

Dehogynem, nagyon is fontos. Ahhoz, hogy a reklám hiteles legyen, a fogyasztónak, szurkolónak el kell hinnie, hogy Kristóf szívesen használja a szóban forgó terméket. Ő nagyon szereti a menő órákat, autókat, nekünk ilyen irányban kell tapogatóznunk. Hogy hiteles legyen a reklám. Kristófot például annyira nem érdeklik az állatok, szemben például Fucsoviccsal, aki óriási állatbarát. Ha a sportoló nem tud azonosulni a reklámozott termékkel, akkor a szpot nem hiteles.

Meglehet, az én hibám, de nekem most még nem ugrik be egy konkrét termék neve, amikor meghallom Milák Kristóf nevét.

Rövid időn belül lesz ilyen, folytatunk egy-két tárgyalást ebben a témában. Különben nagy könnyítés, ha tisztában vagyunk Kristóf preferenciáival. Itt van például egy ismert ruhamárka – egyébként magyar brand, ráadásul jól menő márka –, az ő ruháit, cuccait nagyon szereti Kristóf. Velük már az olimpia előtt felvettük a kapcsolatot, tetszett nekik az ötlet, de azt kérték, hogy majd az olimpia után térjünk vissza a témára. Oké, mondtuk, de azt is jeleztük, hogy Tokió után már sokkal drágább lesz Kristóf!

És úgy is történt. Tényleg, ha Tokió előtt tíz egység volt Kristóf reklámértéke, akkor most mennyi?

Legalább húsz egység. Minimum a duplája. Egyébként kell, hogy össze tudja kötni egy cég és Kristóf nevét, mert a Szerencsejáték Zrt. már több mint egy éve nagyon komoly kampányt folytat Milákkal, a TippmixPro-t népszerűsíti. És a VIWA vitaminvízre is kell emlékeznie, hiszen másfél éve ön is ott volt a reklámkampány indító sajtóértekezletén!

Most, hogy mondja, tényleg!

Na, ugye. Szerintem Kristófból Darnyi Tamás-szintű úszó lesz, lekopogom, persze egy más korban, harminc évvel később, amikor egészen más a marketingkörnyezet. Most fél évet pihenni fog, ha nem is teljesen, de nyilván elfáradt ebben a gyilkos felkészülésben. Szüksége lesz a feltöltődésre. Az a szerencsénk, hogy nagyon jó a kapcsolat a menedzsment, a klub és a szövetség között...

És Selmeci Attilával, az edzőjével?

Vele nincs konkrét kapcsolatunk. Tudjuk, hogy Milák és Selmeci viszonya nem súrlódásmentes, de az is tény, hogy az utóbbi időben sokat javult kettejük kapcsolata. Bár Kristóf ezt nem mutatja, ne biztos, hogy a szíve mélyén szereti Attila bácsit.

Amikor beszélgetünk, még csak két aranyérmünk van Tokióban. Bár ne lenne igazam, de nem lesz tucatnyi magyar elsőség, és ebben az esetben még inkább felértékelődik Milák arany- és ezüstérme. Bár én nagyon bízom abban, hogy Berecz Zsombor kedden olimpiai bajnok lesz.

Igen? Képzelje, Zsombor is majdnem a kliensünk lett, de aztán másképp alakult. Kár.

Mérik Kristóf jelenlétét az internetes platformokon?

Mérjük, mérjük. Kvangdzsu után döbbenetesen megnőtt a kedvelőinek, követőinek a száma, és most Tokió idején még jobban. Egyébként Kristóf egy zseni, és mint ilyen, teljesen öntörvényű. Például ami öt nem érdekli, azzal nem terheli magát. Tőle visszahívást várni majdhogynem hiú remény. De már kiismertük, tudjuk, hogyan lehet elcsábítani. valami olyan dologgal kell megkörnyékezni, amiről tudjuk, hogy szereti vagy érdekli, és akkor azonnal kötélnek áll. Egy kicsit olyan, mint egy nagy gyerek. És képzelje el, ha valamibe beleáll, akkor abban olyan profi, hogy csak tátjuk a szánkat. Okos srác, vág az agya, mint a beretva, és a nyilatkozatain is lehet érzékelni, hogy fantasztikusan nagy utat járt be. A két-három évvel ezelőtti Milákra már rá sem lehet ismerni. Akkor gyakran előfordult, hogy interjú közben leblokkolt, ma már viszont gördülékeny, ömlik belőle a szó, de anélkül, hogy közhelyeket pufogtatna, hogy elvesztette volna az eredetiségét, a sármját. Egyvalamiben kéne még előrelépnie.

Mi lenne az?

Az angol nyelv. Kristóf ma már nemcsak magyar, hanem nemzetközi sztár. És ehhez elengedhetetlen, hogy megtanuljon angolul. Már tanulja a nyelvet, de még nem tart ott, hogy interjút adjon. Most, a felkészülés hajrájában erre nem jutott idő. De ősszel keményen belevágunk. Gondolja meg: a 100 méter pillangó befutója után Caeleb Dressel a magasba emelte Kristóf kezét, még meg is búbolta az Európa-csúcsot úszó klasszisunkat. Olyan nincs, hogy ne tudjanak beszélgetni egymással!

Kristóf anyagi ügyeit is önök kezelik?

Hogy is mondjam, most már vannak komoly jövedelmei, a Honvédtól szép fizetést kap, az úszás is mára pénzdíjas sportág lett, és hát most Tokióban az egy-egy arany- és ezüstéremért, a 4x100-as gyorsváltó ötödik helyéért szép olimpiai jutalom jár.

Bocsásson meg, de én kiszámoltam: kereken százmillió forint.

Na látja, ez már akkora összeg, amit érdemes befektetni, nem pedig elverni. Főleg, ha valaki olyan, szerény körülmények között élő családból érkezik, mint Kristóf. De nem is akarja elverni. Szóval, nagy a felelősségünk, irányítani nem tudjuk őt, mert öntörvényű, de okosan kell terelgetni őt a helyes irányba. És védeni kell! Az olimpia alatt a kereskedelmi televíziók megkerestek bennünket, hogy nem lehetne-e összekapcsolni őket Kristóffal. Kristóffal?! Szó sem lehetett róla. Amíg az olimpia tart, úgy óvtuk őt, mint a hímes tojást.

De meg is lett az eredménye.

Mi is úgy érezzük.

(Borítókép: A későbbi győztes Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokiói Vizesközpontban 2021. július 28-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)