Hollandia kipipálva, négy között női vízilabdázóink

Mint ismert, a magyar válogatott a második helyen végzett csoportjában az Egyesült Államok – amelyet legyőzött – mögött, így a negyeddöntőben a másik ötös harmadikja jött szembe: Hollandia. Idén januárban, a trieszti olimpiai selejtezőtorna – már tét nélküli – döntőjében összecsaptunk a hollandokkal, akkor Bíró Attila együttese 13–11-es győzelmet aratott.

1. negyed

Vályi Vanda elhozta a labdát az első ráúszásnál, ám támadásban mindkét csapat nehezen kapta el a ritmust. Szilágyi Dorottya kapta a meccs első kiállítását, de a hollandok csak a lécet találták el. A negyed derekán Hollandia szerezte meg a vezetést Kitty Joustra emberelőnyös góljával. Sokáig nem váratott magára a magyar egyenlítés, Gurisatti Gréta parádés mozdulattal, háttal húzta a kapuba a labdát. Simone van de Kraats ötméteresből talált a hálóba, de ezúttal is jött a válasz, Illés Anna révén fórból. Gurisattié volt az utolsó szó, a rossz kéz oldalról bombázott a rövid felsőbe, így nálunk volt az előny nyolc perc játékot követően. (3–4)

2. negyed

A második játékrészben is jól zárt mindkét védelem, kapufák, blokkok és labdaszerzések követték egymást. A negyed első kiállítását Vályi szedte össze, de a hollandok nem tudtak élni vele, Magyari Alda védte Van de Kraats lövését. A következő kísérletét már gólra váltotta, igaz, ez egy ötméteres volt, amit a bal alsóba vágott. Vivian Sevenich kiállítása után visszavettük a vezetést, Gurisatti Gréta harmadszor volt eredményes a mérkőzésen. A túloldalon is gólra váltottak egy fórt, Nomi Stomphorst lőtt a rövidbe, majd a VAR is megerősítette, hogy még időben elengdte a lövést. A magyar válogatott megannyiszor előnybe került, a hollandok egyenlítettek. NA DE! Négy másodperc volt még hátra, amikor a félpálya közeléből Leimeter Dóra lövése utat talált a hálóba, a megpattanó labda megzavarta a holland kapust. A nagyszünetben így nálunk volt az előny. (7–8)

3. negyed

A térfélcsere után – ahogy az első két negyedben – percekig nem volt dolga az eredményjelző kezelőjének, pedig öt kiállítást is befújtak. A hatodiknál – amit történetesen a hollandok ellen ítélték – Bíró Attila kért időt, a szövetségi kapitány érezte, hogy ez lélektanilag nagyon fontos pillanata a mérkőzésnek, két góllal még nem vezettünk. Eddig: Rybanska Natasa húzott közelről a hálóba egy bejátszást. Bíró Attila önfeledt öröme csak ezután jött: Illés Anna parádés ejtéssel talált be, háromra növelve a különbséget – robbant is a holland időkérés. Ahogy az ötméteres is, a negyedik, amit a hollandoknak befújtak – ezt Maud Megens váltotta gólra. Az utolsó támadásából is betalált ellenfelünk, ismét Megens, ezzel felzárkózott egyre. (9–10)

4. negyed

A negyedik negyed is hozta a mérkőzésen már megszokott gólnélküli első perceket, míg nem Van de Kraats kiegyenlített. A játékrész derekán Garda Krisztina váltott gólra egy fórt, majd Szilágyi Dorottya remek labdaszerzése után támadásban is megvillant, a jobb felsőbe zúdított, így visszaállt a kétgólos különbség. Egy labdaszerzést követően Dagmar Genee hozta vissza egyre Hollandiát, majd az utolsó perc kezdetén kaptunk egy kulcsfontosságú fórt, Bíró Attila pedig időt kért. A kitalált figura bejött, Szilágyi Dorottya középről a kapu jobb oldalába tüzelt védhetetlenül a blokkolni próbáló kezek között. Az i-re a pontot Leimeter Dóra tette fel, a magyar válogatott 14–11-re legyőzte Hollandiát, és bejutott az elődöntőbe.

A magyar válogatott a legjobb négy között a Kínát búcsúztató Spanyolországgal találkozik csütörtökön.

TOKIÓ 2020

NŐI VÍZILABDA, NEGYEDDÖNTŐ

Hollandia–Magyarország 11–14 (3–4, 4–4, 2–2, 2–4)

KÉSŐBB

19.50: Ausztrália–Orosz Olimpiai Csapat

KORÁBBAN

Kanada–Egyesült Államok 6–15

Spanyolország–Kína 11–7

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Spanyolország–Magyarország

Egyesült Államok–Ausztrália/Orosz Olimpiai Csapat