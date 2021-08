Egy farmergombon múlt Lőrincz Tamás tokiói aranya

Kevésen múlt, hogy egy lepattant farmergomb miatt el sem indult Lőrincz Tamás szédítő magasságokba, 2021. augusztus harmadikán az olimpiai dobogó legfelső fokáig emelkedő birkózó karrierje. Pedig így történt, és hogy ez így történt, azt Pap Ferenc, a ceglédi birkózófenomén nevelőedzője mesélte el az Indexnek.

Először is megkérdeztük, visszaemlékszik-e még az első találkozásra Lőrincz Tamással, milyen volt a kis Lőrincz Tomi, amikor először lejött a CVSE birkózótermébe.

Utólag azt lehet mondani, telitalálat volt az idős mester felkérése, pedig valójában ugrás volt a sötétbe Papék részéről az edzői szakma kipróbálása.

Adja magát a kérdés: Tamás teljesen kezdő volt, akkor ismerkedett a sportág alapjaival, vagy korábban belekóstolt-e már a birkózás alapjaiba.

Ilyenkor eltöpreng az ember, mennyi mindennek kell stimmelnie ahhoz, hogy valakiből világklasszis legyen, mennyi akadály tornyosul ezen a hosszú, kacskaringós úton, amely a dobogó tetejére vezet. Olykor egészen banális akadályok...

Képzelje, amikor vége lett az első edzésnek, és bementünk az öltözőbe a fiúkhoz, látom ám, hogy Tamás dúl-fúl, csapkod. Kiderült, hogy a vadonatúj farmernadrágját, amit épp akkor vett az édesanyja, valaki lelökte a fogasról, és leszakadt a patentja, amivel be lehet gombolni. Ez annyira kikészítette, hogy kijelentette, ő befejezi, többé nem jön le az edzésre. Mondtam neki, hogy hozok egy gombot a következő edzésre, és hoztam is, és ő pedig itt maradt nálunk. És attól kezdve nyerte a korosztályos versenyeket, volt olyan év, hogy négy bajnoki címet is szerzett, mert szabadfogásban is elindult, továbbá nemcsak a saját korosztályában, hanem eggyel feljebb is. Mindig a legkisebbeknél indult, el sem hinnénk, mivel most a 77 kilóban versenyez, és több mint nyolcvan kilóról fogyaszt, de annak idején az első bajnoki címét a 26 kilóban nyerte meg! Ráadásul nem volt meg a súlya, nem hogy fogyasztania kellett volna, hanem ellenkezőleg. Aprócska gyerek volt, amikor később egy alkalommal fél kilót kellett volna fogyasztania, ami pedig nevetséges a birkózásban, az édesanyja nem engedte, mert attól félt, hogy belebetegszik a kicsi fiacskája. Még a MÁV Kórházba is elvitték, hogy nincs-e valamilyen hormonális problémája, hogy nem nő. De az orvos megnyugtatta a szülőket, hogy hamarosan beindult Tomika növekedése, és be is indult.