Märcz Tamás: Úgy látszik, Manhercz nem figyelt matekórán

Ahogy arról beszámoltunk, Magyarország a hét gólig jutó Manhercz Krisztián vezérletével 15–11-re legyőzte Horvátországot a tokiói olimpia negyeddöntőjében, így megváltotta jegyét az elődöntőre. Märcz Tamás szövetségi kapitány – ahogy már megszokhattuk – az újságírók létszámának ellenőrzésével kezdett a vegyes zónában, és ezúttal elégedett volt – ahogy a csapat teljesítményével is.

„Tudtuk, hogy viszonylag gyorsan megítélik a játékvezetők, amit épp látnak. Ennek volt a következménye a sok kontra és kiállítás mindkét oldalon. Azt fújták, amit láttak, ettől elég nagy iramú találkozó lett belőle. Végülis az történt, amit szerettünk volna, nyertünk. Egy borzasztóan jó horvát csapatot győztünk le, amely sok nehéz pillantot okozott. Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy ilyen teljesítménnyel nyertünk, ez megadja a szükséges önbizalmat a görögök ellen.

Görögország defenzívebb játékot képvisel, de nekünk is van most mit kitenni az ablakba. Az egy másfajta mérkőzés lesz, kevésbé gólgazdag, szervezett és türelmes vízilabdát játszanak. A legjobbunkat kell adni a sikerhez. Rendkívül jó együttesek maradtak alul az összes negyeddöntőben. Levesz egy kis terhet ez a siker, de a fiúk eddig is jól viselték. Igyekeztünk a formaidőzítéssel, mindig javítgattuk a nüanszokat, ma is láttam néhányat.

Most talán azt kell megtanulni, hogy óvatosan kezeljük a megindulásokat, ha vezetünk. Nem szabad visszaengedni az ellenfelet. Ma olyan erősek voltunk, hogy túléltük ezt, de nem lehet kockáztatni és ilyen esélyeket adni. Elég jók vagyunk ahhoz, hogy legyőzzük Görögországot, de egy nagyon komoly küzdelem lesz, fel kell kötnünk a gatyánkat.

Haragszom egy kicsit Manóra (Manhercz Krisztián – a szerk.), mert az volt az edzői utasítás, hogy 3-4 lövésből legyen 2-3 gól. Nagyon csúnyán becsapott ezzel, hogy nyolcszor kapura lőtt, és hétszer be is talált, de az arányokat legalább eltalálta. Lehet, hogy matematika órán nem annyira figyelt, hogy melyik szám mit jelent”

– zárta le humorosan a kapitány.

Életem meccse még remélem hátravan, van még néhány napunk Tokióban. Bent vagyunk az elődöntőben, ami sokaknak az álma volt. Öt éve várunk erre a mérkőzésre, az egészet úgy építettük fel, hogy ez a negyeddöntő vízválasztó lesz. Voltak nagyszerű teljesítmények, az egész csapatot ki kell emelni, a védekezésünk elbizonytalanította a horvátok támadójátékát. Ebből a meccsből tudunk erőt meríteni, építhetünk rá a görögök ellen. Volt olyan is, amikor hétszer lőttem kapura, de nem találtam be, most nyolc lövésből hétszer is, de csapatszinten kellt helytállnunk, ez a legfontosabb

– értékelt Manhercz Krisztián, aki jókora karcolással a nyakán érkezett a vegyes zónába.

Védekezést akarom kiemelni elsősorban, mert azzal lehet komoly mérkőzéseket és tornákat nyerni. Nagy Viktor nagyon jól védett, rengeteg blokk volt, emberhátrányban is. Ezzel az attitűddel lehet nekimennek a Görögország elleni elődöntőnek. Ha így játszunk és védekezünk, akkor jó esélyünk van a fináléba jutásra, de ennyire ne szaladjunk előre. Tomi azt emelte ki a meccs előtt, hogy valószínűleg az utolsó percekben fog eldőlni, nem bánom, hogy nem így lett. Remélem, az otthon szurkolók vérnyomása sem ment fel túlzottan, a vége kicsit nyugisabb lett. Fizikálisan nagyon jól bírtam, a horvátok pedig elfogytak a végére, erre lehet alapozni a görögök ellen is

– mondta Vámos Márton a találkozót követően.

Mindenkiben óriási tűz van, ez látszott azon is, hogy minden apró blokknak, védésnek, gólnak nagyon örültünk. Emocionális játékos vagyok, nagyon bele tudom lovalni magam a mérkőzésekbe, ami néha jó, néha nem. Egy ilyen meccs el tudja vinni az embert, de talán ez kell is. Elképesztően jó csapatmunkát végeztünk, Manhercz Krisztián fantasztikus napot fogott ki. Védekezésben Nagy Viktor nagy tartást adott nekünk

– értékelt Erdélyi Balázs.

A Görögország elleni elődöntőre pénteken magyar idő szerint 8.30-kor kerül sor.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, NEGYEDDÖNTŐ

Magyarország–Horvátország 15–11 (2–3, 5–2, 4–3, 3–3)

KORÁBBAN

Egyesült Államok–Spanyolország 8–12

Görögország–Montenegró 10–4

Olaszország–Szerbia 6–10

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Görögország–Magyarország

Spanyolország–Szerbia

(Borítókép: Manhercz Krisztián (3) és a társak öröme Horvátország legyőzése után. Fotó: Kovács Tamás / MTI)