Mindenképpen sikeresnek mondható napot zárt szerdán a magyar kajak-kenu küldöttség, hiszen minden versenyző és páros továbbjutott az előfutamából. Csizmadia Kolos és Tótka Sándor férfi K–1 200 méteren nyerte meg saját pályáját, ugyanez aztán megismételte Kozák Danuta és Csipes Tamara női K–1 500-on, a Nádas Bence, Kopasz Bálint egység pedig K–2 1000-en. Takács Kincső is egyenes ágon kvalifikálta magát a középfutamba női C–1 200 méteren, míg Balla Virág a reményfutamból jutott tovább, akárcsak a Béke Kornél, Varga Ádám kajakkettős az egykilométeres távon.

Többen is önbizalomtól duzzadva értékelték a teljesítményüket és a kilátásokat a mai napra, ahol viszont először a középdöntőket kellett abszolválniuk.

A program ezúttal is a férfiak K–1 200-as versenyével indult, az első felvonásban Csizmadiával, a másodikban Tótkával.

Mindketten átmentették a formájukat szerdáról és megnyerték a saját elődöntőjüket, azaz mondhatni simán kerültek be a fináléba.

Utánuk rögtön a kenus nők következtek, a két magyar versenyző itt is két különböző futamba került, először Balla Virág, majd párostársa, Takács Kincső szállt vízre. Nekik viszont nem jött össze az a bravúr, ami Tótkáéknek, Balla 6., Takács 8. lett saját számában, így mindketten a B-döntőben folytatták.

Női K–1 500-on négy elődöntőt is rendeztek, az elsőben Csipes Tamara, a másodikban a címvédő Kozák Danuta lapátolt. Csipes nagyot csatázott az első 250 méteren az új-zélandi Caitlin Regallal, de ekkor ritmust váltott és végül egy hajóhossznyi előnnyel ért be, ráadásul Regalt megelőzte a belga Hermien Peters is.

Kozák meglehetősen rosszul kapta el a rajtot, a sebességével viszont nem volt probléma, féltávnál már a második helyen evezett. Aztán ő is növelte a csapásszámot, a végén pedig nem volt kérdés, megnyerte a futamát.

Végezetül a már említett kajakpárosaink ragadtak lapátot, akik ugyanabban az elődöntőben kaptak helyet, Kopaszék az ötös, Vargáék a hetes gépből rajtoltak. 500 méternél mindkét hajó továbbjutást érő helyen haladt, de nagyon szoros volt az élmezőny. 750-nél Nádasék még mindig a második, míg Békéék a negyedik helyen eveztek, a végére azonban elfáradtak és ötödikként értek be. A Nádas, Kopasz egység viszont megtartotta a második helyét és bejutott a döntőbe.

Döntők

És akkor jöhetett az úgymond érdemi rész. Férfi K–1 200 méter A-döntő, Tótka a négyes, Csizmadia az ötös pályán várta a rajtot. Tótka kitűnőn rajtolt, Csizmadia viszont kissé beragadt. Tótka végig iszonyatos tempót diktált, mindent kiadott magából, de mellette az olasz Manfred Rizza is hatalmasat ment, a végén célfotó döntött kettőjük között. Feszült pillanatok következtek, aztán csak megszületett a hivatalos eredmény.

Tótka Sándor olimpiai bajnok, 45 ezreddel előzte meg Rizzát!

Csizmadia pedig a negyedik helyen ért be.



Nincs hiányérzetem, persze nagyon jó lett volna éremmel hazamenni, egy álom, de jó lett ez. A rajtnál ment el, és nem szeretnék kifogásokat keresni, de eléggé megzavart az azt megelőző procedúra. Az első fókusz elment, aztán nagyon gyorsan kellett újrakoncentrálni, azon múlhatott. Abban biztos voltam, hogy Sanyi megnyerte, mondtam is neki, de sajnos abban is, hogy én negyedik leszek. Az első hármat láttam. Sanyi nem hitte el, de persze ki hiszi ezt el egy olimpiai döntőben? Én meg majd három év múlva javítok, ez jutott eszembe egyből a cél után

– értékelt Csizmadia Kolos a vegyes zónában.

A női kajak egyes 500 méteres döntőjében két magyarért, Kozák Danutáért és Csipes Tamaráért izgulhattunk. Az első rajt nem volt jó, másodikra viszont eljött a mezőny. Az új-zélandi Lisa Carrington rögtön az élre tört, Csipes végig a nyomában volt, de sajnos nem tudta utolérni.

A második helye azonban nem forgott veszélyben, így megvan az újabb magyar érem, méghozzá a hetedik ezüst Tokióban!

Kozák Danuta is nagyot harcolt a dobogóért, ám végül lecsúszott róla és a negyedik helyen ért célba.

A nap utolsó döntőjét a férfi kajak páros 1000 méteres távját remekül kezdte a Nádas Bence, Kopasz Bálint páros, 250 és 500 méternél is dobogós helyen haladt át a mérőponton.

A MÁSODIK 500 MÉTERRE AZONBAN A NÉMET ÉS AZ AUSZTRÁL HAJÓ NAGYON ELMENT ÉS SAJNOS A VÉGÉN A CSEHEK IS MEGELŐZTÉK A MAGYAR EGYSÉGET, AMELY ÍGY NEGYEDIK HELYEN ÉRT CÉLBA A FINÁLÉBAN.

Az aranyérmet Ausztrália szerezte meg, az ezüst a németeké, a bronz pedig a cseheké lett.

(Borítókép: Tótka Sándor. Fotó: Maxim Shemetov / Reuters)