Már megint a görögök: bronzért küzdhetnek férfi pólósaink is

Mint ismert, Magyarország a negyeddöntőben magabiztos játékkal, négy góllal legyőzte Horvátországot, míg Görögország simán elintézte (10–4) Montenegrót a legjobb nyolc között, így alakult az elődöntő párosítása. Märcz Tamás szövetségi kapitány ismét a mezőnyjátékosok mellett tette le a voksát, a meccskeretbe csak Nagy Viktort nevezte kapusnak, Vogel Soma kimaradt.

1. negyed

A magyar válogatott két kapufával, a görögök két kihagyott emberfórral kezdték a mérkőzést. Ahogy Märcz Tamás szövetségi kapitány jósolta, defenzív, kevés gólt hozó meccsre volt kilátás – az első negyed igazolta is ezt. A hatodik perc végén kettős emberelőnyben támadhattunk a vezetésért, de Zalánki Gergő a blokkba lőtt. A másik oldalon Sztirianosz Argiropulosz viszont a hálóba, így a görögök kerültek előnybe. Következő támadásukból növelték is ezt, de az első magyar találat is megszületett, Vámos Márton bombázott a hálóba – a harmadik fórunkat már kihasználtuk. (2–1)

2. negyed

A második játékrészben egy gyors gólváltást követően nagy lehetőségünk volt az egyenlítésre, kettős emberelőnyben azonban kontrát fújtak Angyal Dániel ellen. A remek védekezésünknek és Nagy Viktor bravúrjainak köszönhetően több labdánk is volt az egalizáláshoz, de egyikkel sem sikerült élni, így maradt az egygólos különbség a nagyszünetre. (3–2)

3. negyed

Pásztor Mátyás javított az emberelőnyös hatékonyságunkon, amikor a fordulás után a léc segítségével tüzelt a kapuba. Sajnos két perccel később, a negyed derekán jött a görögök válasza, szintén fórból. A magyar válogatott is kiharcolt egy emberelőnyt, Märcz Tamás pedig időt kért, lélektanilag fontos pillanatok következtek. Be is jött a szövetségi kapitány által kitalált taktikai variáció, a negyeddöntőben remeklő Manhercz Krisztián egyenlített. Argiropulosszal nem bírt a magyar válogatott, a görög játékos negyedszer talált be a mérkőzésen, így újra ott volt az előny. (5–4)

4. negyed

Jól kezdtük az utolsó játékrészt, a kiharcolt emberfórt némi szerencsével Manhercz váltotta gólra, egy lepattanó labdát küldött a hosszúba a rosszkéz-oldalról. Szinte egyből jött a válasz a túloldalon, kihagyott a magyar védekezés egy pillanatra, Jannisz Funtulisz pedig ezt kihasználva a rövidbe bombázott. Sőt, nem sokkal később újabb fórt kaptak a görögök, az időkérés után Angelosz Vlahopulosz pattintott a hálóba, kettő volt közte. Öt perce maradt a magyar válogatottnak, hogy egyenlítsen, vagy akár fordítson.

Sokáig nem is teketóriáztunk, a csapatkapitány Varga Dénes megszerezte első gólját a mérkőzésen, felzárkóztunk egyre. A negyed derekán érkezett a válasz, Juvecisz révén ismét kettő volt oda. Szkumpakisz el is döntötte a mérkőzést, alig két perccel a vége előtt három gólra növelte a görög előnyt. Meg is tartották a végéig, így Magyarország bronzmérkőzést játszhat vasárnap. (9–6)

A másik elődöntőben Spanyolország és Szerbia csap össze. A döntőre magyar idő szerint vasárnap 9.30-kor kerül sor, a bronzmérkőzést vasárnap 6.40-kor rendezik.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, ELŐDÖNTŐ

Görögország–Magyarország 9–6 (2–1, 1–1, 2–2, 4–2)

A MÁSIK ÁGON

12.50: Szerbia–Spanyolország