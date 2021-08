Megtört az átok: bronzérmes a női vízilabda-válogatott!

Mint ismert, a magyar női vízilabda-válogatott szoros meccsen két góllal kikapott Spanyolországtól az elődöntőbe, így a bronzéremért szállhatott harcba. Ellenfele az az Orosz Olimpiai Csapat volt, amely az Egyesült Államoktól szenvedett vereséget a legjobb négy között. A mieink fehér sapkában, az oroszok kékben ugrottak a medencébe.

1. negyed

Remekül kezdte a mérkőzést a magyar válogatott, a ráúszás megnyerése után rögtön kiharcolt egy fórt, amit Rybansky Natasa gólra is váltott. Másfél perc alatt fordult a kocka: Nadesda Glizina és Elvina Karimova találataival fordítottak az oroszok, miközben Garda Krisztina lövését védte a kapus. Szilágyi Dorottya labdaszerzését követően Keszthelyi Rita egy szerencsés, blokkról bepattanó góllal egyenlített. A védelmek jól zártak a negyed második felében, így újabb találat már nem született – ehhez kellett a videobíró is, ami a dudaszó után nézett vissza egy orosz lövést, ami a képzeletbeli gólvonalon pattant. (2–2)

2. negyed

A második játékrész is magyar góllal indult, Garda Krisztina zúdított a jobb alsóba középről. Két emberhátrányt is kivédekezett a magyar válogatott ezt követően, majd kapott egyet, amit Vályi Vanda révén ki is használt, így kétgólos előnyre tett szert. Sőt, hatékony támadójátékunknak köszönhetően növelni is tudtuk a különbséget, az ötödik fórunkból a harmadikat kihasználva a mérkőzésen. Az oroszok szépítettek a hajrában, így kétgólos magyar vezetéssel jött a nagyszünet. (7–5)

Fotó: Atsushi Tomura / Getty Images Hungary Garda Krisztina

3. negyed

A fordulást követően Ekaterina Prokofjeva ötméteresével előbb szépítettek az oroszok, majd a negyed derekán akcióból is betalált Prokofjeva, így döntetlent mutatott az eredményjelző. Keszthelyire fújtak kontrát, majd Szűcs Gabriellát kiállították, az emberelőnyt kihasználva átvették a vezetést az oroszok. Így mentünk neki az utolsó nyolc percnek. (7–8)

4. negyed

A negyedik ráúszásnál is elhoztuk a labdát, Garda Krisztina bődületes kapufát lőtt. A több mint tíz perces (!) magyar gólcsendet Vályi Vanda törte meg, ezzel egyenlítettünk. Sőt! Karimova kiállítását követően Gurisatti Gréta bombázott a bal felsőbe, ismét nálunk volt az előny. A túloldalon is fújtak egy fórt, ez sem maradt kihasználatlanul, Timofejeva egalizált. Lélektanilag nagyon fontos pillanatok következtek, fújtak egy orosz kiállítást, Bíró Attila pedig időt kért. Bejött a kitalált figura, Illés Anna középről tüzelt a bal alsóba.

Az oroszok nem találtak kaput következő két támadásukból sem, viszont feltolták a védekezésüket. Beléptünk az utolsó percbe, amikor Bíró Attila megint időt kért. Hihetetlen izgalmak közepette már az orosz kapus is előrejött, a lövés azonban a blokkba ment. Az üres kaput a magyar kapus, Magyari Alda használta ki egy egész pályás góllal, ezzel eldöntötte a bronzérem sorsát! (11–9)

A női vízilabda-válogatott sorozatban három (Peking, London, Rio) olimpiai negyedik hely után nyert bronzmérkőzést, és zárt harmadikként az ötkarikás játékokon. Ez volt a magyar küldöttség 19. érme Tokióban, ami a legtöbb egy olimpián ebben az évezredben.

TOKIÓ 2020

NŐI VÍZILABDA, BRONZMÉRKŐZÉS

Magyarország–Orosz Olimpiai Csapat 11–9 (2–2, 5–3, 0–3, 4–1)

A DÖNTŐBEN

9.30: Spanyolország–Egyesült Államok

(Borítókép: Gonzalo Fuentes / Reuters)