Miért vonulna vissza, hisz' még csak 37?!

Két hónappal ezelőtt a kairói olimpiai kvalifikációs világbajnokságról győztesként hazatérő Marosi Ádám először számolt be arról, hogy egyre jobban érzi magát a bőrében, amióta áttért a tojással és hallal kiegészített vegetáriánus táplálkozásra. A gyökeres étrendváltás előnyeire jóbarátja és mentorra, a 2000-ben Sydneyben ezüstérmet nyert Balogh Gábor hívta fel a figyelmét, akit Marosi annyira kedvel és tisztel, hogy a „bátyjaként” is szokott emlegetni. „Balci” joggal büszke arra, hogy versenyzői pályafutása végén négy évig az újdonsült olimpiai hatodik helyezett edzőpartnere lehetett, és később is gyakran futott együtt vele, ugyanakkor nem esik abba a hibába, hogy az „öccse” sikeréből most egy kisebb részt is a magáénak tulajdonítana.

Rokon lelkek

Rokon lelkek vagyunk mi ketten, én ugyanúgy voltam versenyzőként magasan fent és mélyen lent is, ahogy Ádám, olyan csodát viszont sajnos nem tudtam varázsolni, amilyent a barátom idén előhúzott a bűvészkalapjából. Kevesen fogadtak volna arra, hogy két, sőt inkább hároméves mélyrepülést követően ki tud homorítani. Már annak is jelzésértéke volt, hogy tavaly világkupa versenyt nyert Kairóban, idén pedig a mezőny rangidőseként a világbajnokságon sem tudták megelőzni. Hallottam olyat, hogy a tündérmesének ezzel bizonyára vége, pedig az olimpiai bravúr csak ezután következett, még ha az újabb éremszerzés ezúttal elmaradt. Marosi tavaly felállt és állva is maradt. A harminchetediket is betöltve bizonyította be, hogy még mindig legény a talpán, akinél minden olyan ellenfele jóval fiatalabb volt, aki Tokióban meg tudta előzni. A győztes brit Choong például 11 évvel, az ezüstérmes egyiptomi Elgendy pedig tizenhattal egy olyan felgyorsuló sportágban, ahonnan kezdenek kiszorulni a nagy öregek. Mi ez, ha nem egy olyan teljesítmény, amit csak csodálattal lehet emlegetni –nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Balogh Gábor, aki hiába szeretett volna Marosihoz hasonlóan másodszor is felszálló pályára állni, Sydney után Athénben nyolcadikként zárt, Pekingben pedig a visszavonulásához vezető 26. helyen.

Marosi volt a kombiöttusa első királya

Balogh már visszavonulóban volt, amikor Marosi, még csak 25 évesen egyéniben és csapatban is világbajnok lett Londonban, ahol három esztendővel később olimpiai bronzéremmel jeleskedett.

Ádám lett a drasztikusan átalakított versenyformában, a „kombiöttusában” az első világbajnok, ami már akkor is különleges érdemnek számított, hiszen az előre menekülő sportág forradalmasítása nem egy vetélytársának a fejlődését fékezte le – folytatta Balogh, aki azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy Marosi jövőre sem fúj visszavonulót, és ha csak egyszer is, de megméretteti magát a szuperszonikus sebességűvé felgyorsított öttusában.

Nincs vesztenivalója, amit letett az asztalra, és ahogy azt tette, az előtt csak tisztelegni lehet, de azok előtt is, akik mellette álltak, segítették és akkor sem fordítottak hátat neki, amikor mély gödörbe került.

Elsőként Serfőző Sándor edző nevét említeném – folytatta Balogh. – Ő már engem is istápolt, és aki a „Marosi-Team” élére állva egységbe forrasztotta olyan kiváló szakemberek munkáját, amilyen Balaska Zsolt, Godó Tibor, Halla Péter és Tesánszky Mihály. És persze az elismerésből kijár a kétszeres olimpiai bajnok szövetségi kapitány Martinek Jánosnak is, akire Ádám a legnehezebb időkben is számíthatott. Már csak jó pihenést kívánhatok a sportág nagy öregjének, kikapcsolódást jelentő koncerteket és békés borozgatást a kedvenc pincészetében – mondta befejezésül Balogh Gábor, akinek öröm, hogy egy „téglányival” ő is hozzájárulhatott Marosi Ádám sikereihez.

(Borítókép: Marosi Ádám a férfi öttusázók egyéni versenyének kombinált számában a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokió Stadionban 2021. augusztus 7-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)