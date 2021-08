Rajongók százai fogadták a tokiói hősöket

Amikor pár lépésre a Puskás Ferenc Stadion metrómegállótól egy, a portékáját harsány hangon kínáló árusba botlottam, már biztos voltam benne, hogy jó helyen járok. Igen, a BOK-csarnokban lesz a tokiói olimpiáról hazatérő hősök fogadása, és a több száz fős tömeg a kedvencek üdvözlésére sereglett össze. A csarnokba csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni, de egy idő után már a kutya se nézte, kik mennek be és kik jönnek ki.

Persze mielőtt fél hat körül leszállt volna a a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a dubaji járat, a korábban hazatért érmesek már szépen gyülekeztek a kellemes kora esti melegben a szoborpark közelében. Szilágyi Áron, az immár háromszoros egyéni kardvívó olimpiai bajnok – és nem mellesleg a csapatbronz tulajdonosa – ugyanolyan derekasan állta az autogramvadászok és a közös szelfiket készítő rajongók ostromát, mint a tokiói döntőben az olasz Luigi Samele támadásait.

Pár perccel később megjelent a csodálatos Decsi család is, a mesteredző családfő István, azaz Panatta vezérletével, és persze a két fiúval, a csapatbronz tulajdonosával, Tomival és Andrissal, Szilágyi mesterével.

Pár méterrel arrébb Lőrincz tamás, a 77 kg-os súlycsoport kötöttfogású birkózóbajnoka osztotta az aláírásokat. Megkérdeztem tőle, most hány kilóval tudna bemérni.

Pedig el kell hinnie, mert ez nem álom, hanem valóság.

Eljött a hősök fogadására Jónyer István asztalitenisz világbajnok, a Nemzet Sportolója is.

Naná, hogy eljöttem, itt a helyem, ahogy öt éve is itt voltam, amikor a riói hősök érkeztek haza. Érdekes, akkor nagyobb volt a tömeg... – mondta. – Óriási élmény ez nekem, nézd meg, most is izzad a tenyerem, mintha én is az egyik hős lennék!