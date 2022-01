A sportpályáról a vászonra: a Szikla, Statham, Tarzan és a többiek

Mi a közös a színészekben és a sportolókban? Ha valami nagyon olcsó poént próbálnánk keresni, elővehetnénk egy tragikomikus műesést a futballpályákról, de most igazából arra gondolunk, hogy mindkét terület egyik kiemelt célja, hogy szórakoztassa a nagyközönséget. No meg persze az sem mellékes, hogy a területek legjobb művelőinek jár bőven mellé kes... Egyáltalán nem ritka, hogy kiváló sportolók hírnevét kihasználva próbálnak meg sikerré tenni egy-egy filmet, de olyanra is akad bőven példa, hogy egy korábbi atléta később a filmvásznon is nagyot, sőt nagyobbat alakít. Jöjjön egy kis válogatás, szigorúan a teljesség igénye nélkül.

Tommy Lee Jones

Az Oscar- és Golden Globe-díjjal is elismert 75 éves színész a hetvenes évek óta aktív, hollywoodi áttörésére viszont a kilencvenes évekig kellett várnia. A Harvardra járt egyetemre, ahol a későbbi alelnök, Al Gore-nak volt a szobatársa, az iskola amerikaifutball-csapatában pedig támadófalembert játszott – nem is volt ügyetlen, 1968-ban az Ivy League álomcsapatába is bekerült.

Kurt Russell

Már gyerekkora óta színészettel foglalkozik, és a hetvenet betöltve is bőven aktív, mostanában a Halálos iramban-széria új részeiben vagy a Marvel egy-egy alkotásában tűnik fel. A korábbi profi baseballozó Bing Russell fiaként viszont ezen a területen is próbálkozott anno, amihez nyilván az sem ártott, hogy édesapjának saját kisebb ligás csapata volt, de végül egy vállsérülés miatt felhagyott a pályával. Érdekesség, hogy a sport filmes karrierjében is visszaköszönt, hiszen játszotta az amerikai amatőr hokisokat olimpiai aranyig juttató Herb Brooksot a Csoda a jégen című filmben.

Dave Bautista

Kapcsolódjunk az előzőhöz, hiszen a két színész együtt szerepelt A galaxis őrzői második felvonásában. A hamarosan 53 éves, 193 centiméteresre nőtt hegyomlás a Marvel-moziverzumban a Bosszúállók: Végtelen háborújában és Végjátékában is szerepelt, legutóbb pedig az év végén bemutatott Dűnében is feltűnt. Korábban profi pankrátorként és egy rövid ideig MMA-harcosként is próbálkozott a testépítő színész.

Dwayne Johnson

Egy ugyancsak volt pankrátorral fordulunk vissza a száguldás és a testvériség világába, merthogy a Szikla is volt a Halálos iramban-szériában, de szerepet játszott többek között a G. I. Joe-ban, a Fogtündérben, a Herculesben vagy az új Jumanji-filmekben is. Jóval ezek előtt viszont amerikai futballista volt, a Miami Hurricanes színeiben egyetemi bajnok is lett, a profik között viszont nem mutatkozhatott be végül. Az HBO Ballers című sorozatában az NFL kőkemény üzleti világát tárta a nézők elé, játékosügynökként korábbi és aktív játékosokat pártfogolt, vezető producerként pedig a gyártásból is kivette a részét.

John Cena

Maradunk a vonulaton, a Vin Diesellel összebalhézó Szikla helyét John Cena vette át a sorozatban keményfiúként, a pankrátorvilág kiválósága ugyancsak próbálkozott amerikai futballal az egyetemen. Az elmúlt években a Megjött apuci-filmekben, a Transformers-széria ŰrDongójában és Az öngyilkos osztagban is kapott szerepet.

Jason Statham

Na még egy kis Halálos iramban, mielőtt váltunk, bár Statham már Guy Ritchie A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, valamint Blöff című alkotásában is szerepelt, mielőtt a Szállító lett belőle, hogy aztán akciófilmek sorában alakítson – általában legyőzhetetlen – figurát. Róla talán kevesebben tudják, hogy műugró is volt, az 1990-es Nemzetközösségi Játékokon a brit csapat színeiben versenyzett.

Jason Statham az 1990-es Nemzetközösségi Játékokon

Vinnie Jones

1984 és 1999 között profi labdarúgóként volt a Leeds United és a Chelsea középpályása is, kilenc alkalommal a walesi válogatottban léphetett pályára. Pályafutása során rendkívül kemény, agresszív harcstílusával keltette fel a riválisok figyelmét, ez a szerep pedig tökéletesen illett hozzá a vásznon is. Stathammel közösen szerepelt Guy Ritchie filmjeiben, ezt követően pedig sorra érkeztek a megkeresések a marcona figurát kereső producerektől.

Ed O’Neill

Az Egy rém rendes család Al Bundyjával kapcsolatban alighanem mindenkinek megvan, amikor a Polk High színeiben négy touchdownt szerzett egy mérkőzésen. Valójában O’Neilltől tényleg nem állt messze az amerikai futball világa, egyetemen az Ohio és a Youngstown State védőfalát is erősítette, sőt próbajátékon részt vett a Pittsburgh Steelersnél is, de végül az NFL-ben azóta hat bajnoki címet szerző együttes nem tartott igényt a szolgálataira, így jöhetett a színészkedés.

Terry Crews

Elképesztő izomzatát rengeteg (akció)filmben és reklámban csodálhattuk már meg, de jóval ezelőtt ő is megpróbálkozott az amerikai futballal. Az 1991-es játékosbörzén a Los Angeles Rams draftolta, összesen pedig 32 mérkőzésen lépett pályára az NFL-ben a Rams, a San Diego Chargers és a Washington Redskins színeiben.

A Feketék fehéren című filmben

Bubba Smith

Maradjunk a sportágnál, de egy lényegesen sikeresebb profi pályafutásnál. Bubba Smith 1967-ben elsőként kelt el az NFL játékosbörzéjén, 1972-ig a Baltimore Coltsot erősítette, amellyel Super Bowlt is nyert, majd volt az Oakland Raiders és a Houston Oilers játékosa. Választották az év első és kétszer az idény második számú álomcsapatába, egyetemi pályafutásának köszönhetően pedig a halhatatlanok közé is bekerült. A profik között 111 meccsen szereplő Smith később a Rendőrakadémia-filmek Moses Hightowerjeként robbant be a színészet világába. Hatvanhat éves korában, 2011-ben hunyt el.

Terry Bradshaw

Még egyet lépünk előre, hiszen a Pittsburgh Steelersszel négyszeres bajnok irányítót a profik között is beválasztották a Hírességek Csarnokába. 1970-es draft 1/1-esének jelentőségét innentől kezdve aligha kell ecsetelni. Később számos (főleg családi témájú) sorozatban és filmben szerepelt, például játszotta Matthew McConaughey karakterének apját az Anyám nyakán című vígjátékban.

Dan Marino

Dan Marino azzal a keserédes kitüntetéssel bír, hogy őt tartják minden idők legjobb irányítójának – aki soha nem nyert Super Bowlt. Másodévesen olyan korszakos rekordokat állított fel egy jóval futásorientáltabb ligában, amelyek megdöntéséhez évtizedekre volt szükség, 5084 yardja és 48 TD-passza egészen bődületes csúcsokat eredményezett. Napestig sorolhatnánk az érdemeit (itt meg is tettük), azt pedig már Magyarországon is mindenki tudja neki köszönhetően, hogyan kell lehelyezni a labdát mezőnygólrúgás előtt.



Fűzővel kifelé

Michael Jordan

Váltsunk a kosárlabda világára. Michael Jordan minden idők egyik, ha nem a legnagyobb kosarasaként vonult be a történelembe, ő volt talán az első globális világsztár, aki – minimális túlzással – feltette a kosárlabdát a világ térképére. Népszerűségét igyekeztek a filmiparban is kihasználni, a legendás Space Jam – Zűr az űrben című filmben Tapsi Hapsiékkal kosarazva mentette meg a világot.

LeBron James

Jordan utódjaként érkezett a ligába, és gyorsan neki is látott, hogy rászolgáljon a hírnevére. Ponttermelésben már felül is múlta a hatszoros bajnoklegendát, sőt hamarosan minden idők legeredményesebbje lehet a Miami Heattel, a Cleveland Cavaliersszel és a Los Angeles Lakersszel is bajnok James – bár a pontátlagban speciel azért bőven elmarad Jordantől. Nem is tisztünk összehasonlítani a két legendát, még akkor sem, ha hozzátesszük, hogy a Space Jam második részében épp LeBron játszotta a főszerepet. A két filmet meg véletlenül sem szeretnénk összehasonlítani...

Shaquille O’Neal

Shaq ritka szerethető figurája volt az NBA-nek, persze hogy is ne lehetne kedvelni egy 216 centis, 147 kilós óriásbébit, amikor labdavezetést mutat be vagy tripladobással próbálkozik? A kosártörténelem egyik legjobb centerének gyér büntetőzését a filmekben is előszeretettel parodizálták ki. Játszott a Kazaam, a szellemben, a Nagyfiúk második részében, de feltűnt rengeteg filmben saját magát alakítva is.

Johnny Weissmüller

A szabadfalvai születésű Weissmüller János Péter az 1924-es párizsi és az 1928-as amszterdami olimpián amerikai színekben összesen öt aranyat szerzett (kétszer nyerte meg a 100 gyorsot, és a 4x200-as váltóban is duplázott, 1924-ben pedig 400-on is első lett), sőt előbbin a vízilabdacsapat tagjaként bronzérmes lett. 1932-ben ő lett Tarzan, a majomember, később még tizenegy alkalommal játszotta el Tarzan szerepét.





Arnold Schwarzenegger

A világ talán leghíresebb testépítője, hétszer választották meg Mr. Olympiának, ötször nyerte el a Mr. Universe címet, miközben a színészet felé is kacsingatott. Eleinte főleg testi erejét kidomborító alakításokban, így a Conan-filmekben, de játszott vígjátékokban (Ikrek, Ovizsaru, Junior) is. Legjelentősebb szerepe alighanem a Terminátor volt, amelynek folytatásaiban még 2019-ben is részt vett. Politikusként is tevékenykedett, ő volt Kalifornia állam 38. kormányzója.

(Borítókép: Vinnie Jones és Jason Statham közös filmekben is szerepelt – Michael Buckner / Getty Images)