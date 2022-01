24 évesen visszavonult az evezős, akit kétszer választottak meg az év legjobbjának

Gadányi Zoltána 24 évesen bejelentette, hogy visszavonul a profi sporttól, és csak az amatőrök között evez a jövőben.

A Magyar Evezős Szövetség 2018-ban és 2019-ben is az év női evezősének választotta meg a sportolót, ami jól mutatja, milyen meghatározó szerepet töltött be a hazai sportágban. Sőt a válogatott szeptemberi szintfelmérőjén Krémer Eszterrel kétpárban biztató időeredményt ért el, és megközelítették a világversenyen a döntőhöz szükséges szintidőt. Csakhogy hiába került be a szövetség új, ősszel induló programjába, nem vállalta a feltételeit.

Miután elvégeztem az egyetemet, sok támogatástól és lehetőségtől estem el. Anyagilag így sajnos már nem fért bele, hogy válogatott legyek, és havonta három hetet készüljek a kerettel

– mondta Gadány Zoltána, hozzátéve, hogy az evezés és a munka nem fért meg egymás mellett.

Gadány Zoltána azonban nem mondana végleg búcsút a sportágnak, ám márciustól már csak amatőrként evezne, igaz, úgy érzi, többre lett volna hivatott a sportágban.

(MTI)