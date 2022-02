Egy zenei fesztiválon kitört lövöldözésben életét vesztette Ivan Torres, a paraguayi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Olimpia Asunción játékosának felesége. Cristina Vita Aranda nem sokkal azután halt bele sérüléseibe, hogy fejbe találta az egyik lövés.

Információk szerint az egyszeres paraguayi válogatott hátvéd is ott volt a helyszínen, és segített is kórházba vinni modell feleségét. A házaspár nemrég jelentette be, hogy tíz év házasság után a válást tervezik, de úgy vélték, talán még helyre tudják hozni a kapcsolatukat. Három közös gyermekük van.

A nő feltehetően a fegyverpárbaj közben kapta a végzetes lövést Asunciónban, Paraguay fővárosában, az Asunción Flores Amfiteátrum VIP-páholyának közelében.

A célpont a kábítószerrel üzletelő Ederson Salinas Benítez volt, a lövöldözésben pedig további négy ember sérült meg. A koncerten tartózkodott egy Victor Salazar nevű labdarúgó, az ő párját lábon érte találat, jelenleg kórházban ápolják – számolt be az esetről a Sun.