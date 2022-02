A párizsi olimpia már nemcsak Milák Kristófról, hanem Hubiról és Mogyiról is, azaz Kós Hubertről és Magyarovits Zoltánról is szólhat. Nagy dobásra készül a remek edző-úszó páros.

Kós Hubert a tavalyi budapesti Eb-n ötödik lett 200 méteres vegyesúszásban, Tokióban olimpiai újoncként 20. helyezett, a kazanyi rövid pályás Európa-bajnokságon bronzérmes 400 vegyesen, a hazai rendezésű világkupaversenyen pedig mindhárom „színű” éremből leakasztott egyet-egyet. Tizennyolc esztendősen ugyan nem villantott akkorát, mint 17 évesen a Duna Arénában a 100 pillangón világbajnoki ezüstérmet nyert Milák Kristóf, de azt már nem kell ismételgetni, hogy Milákból idehaza egyelőre csak egyetlenegy van. Ezért mondják azt az edzőt váltott olimpiai bajnokra és világcsúcstartóra, hogy ő a magyar „földönkívüli”.

Ugyanakkor az is igaz, hogy Kós Hubert, Magyarovits Zoltán – úszóberkekben egyszerűen csak Mogyi – tanítványa a felsoroltakon kívül 2021-ben olyan érdemeket is szerzett, amikkel kevés magyar úszó büszkélkedhet. Junior világ- és Európa-csúcsokat adott át a múltnak, Tokióban pedig egy olyan versenyszám sűrű mezőnyében mérette meg magát, ahol az olimpiai bajnokot mindössze 3,5 másodperc választotta el a 20. helyezettől. Ezzel a tudással és felkészültséggel saját korosztályában, tehát az ifjúságiak mezőnyében sikert sikerre halmozva tarolhatott volna, de a nehezebb utat választva egész évben a felnőttekkel mérte össze az erejét.

Vizsgák előtt a vízben és a parton is

„Nem minden sikerült úgy tavaly, ahogy szerettük volna, de azok a célok, amelyeket mindenképpen el akartunk érni, nem maradtak teljesítetlenül. Mindenekelőtt az, hogy Hubi az eredményeivel és a sokoldalúságával a világelit tagjai közé kerüljön – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Magyarovits Zoltán, aki immár kilencedik esztendeje irányítja a magyar úszósport kivételes tehetsége felkészülését. – Azokat a hibákat, amelyek rontottak a tavalyi mérlegen, igyekszünk kijavítani, miközben szeretnénk rátalálni minden olyan jóra és motiválóra, amiből erőt lehet meríteni” – hangsúlyozta az UTE szakembere, aki most azért is osztotta meg a gondolatait a legértékesebb tanítványa helyett, mert a hamarosan a 19. születésnapjához érkező Kós Hubert mostanában kétfajta felkészülés elvárásainak szeretne kevés kompromisszummal egyszerre megfelelni.

„Hubira jellemző, és a szorgalmát dicséri, hogy most, amikor a budapesti világbajnokságra és a római Európa-bajnokságra is kemény edzőtáborokban kell felkészülnie, nem halasztja el az érettségi vizsgáját jövőre, pedig az amerikai iskolában több tantárgyból kell számot adnia a tudásából, mint egy magyar középiskolában. Csupán annyi engedményt adott magának, hogy a vizsgái közül kettőt áttett őszre, kilencnek viszont májusban, alig egy hónappal a budapesti vb előtt készül nekifutni. Azért kel korábban az edzőtáborban az úszótársainál, hogy tanulni tudjon, de nemritkán a délutáni pihenőjében is igyekszik interneten követni az iskolai foglalkozásokat.”

Hubi és Mogyi szakmai és emberi kapcsolatát kifogástalannak lehet nevezni. A nagykorúság határvonalát tavaly átlépő és ezzel együtt megemberesedett úszó bátran megosztja a felkészüléssel kapcsolatos véleményét a mesterével, és kész elfogadni azokat a tanácsokat, amelyek a fejlődését szolgálják. Ahogy az edző fogalmaz: így gyúrják egybe a terveiket, hogy egy irányba tudjanak haladni.

Még focidrukkerként is passzolunk egymáshoz – folytatta az edző – mind a ketten a Real Madrid lelkes hívei vagyunk, örülünk, ha a »galaktikusok« győznek, és mérgesek, ha kimarad egy 11-es vagy egy ordító gólhelyzet.

Kós Hubert idei első uszodai vizsgája az április 20. és 23. között megrendezendő országos bajnokság, ahol a tavaly elkövetett taktikai hibák feledtetése is a cél. Várhatóan egy izmokkal a tavalyinál jobban felszerelkezett úszó képviseli majd az UTE színeit Debrecenben, bár az erősítéssel kapcsolatban Magyarovits Zoltánnak mindig is voltak és most is vannak fenntartásai.

Nem Schwarzeneggert kell követni

„Ha az úszás pusztán az izompacsirták sportága lenne, Arnold Schwarzenegger nem csupán testépítőként lehetett volna egykor a világ legjobbja. Hubinak szüksége van az erősítésre, de a súlyzóknak soha nem szabad csak úgy nekifeszülni, mert egy úszónak mindig meg kell őriznie a ruganyosságát és a lazaságát.”

Ezt szegény néhai Széles Sándor, a négy éve elhunyt edzőzseni úgy fogalmazta meg:

A hal sem súlyzózik, mégis egész jól úszik.

Kós versenyzői portfóliójában két-két pillangó- és vegyesúszószám mellett ötödikként a 200 méter hát szerepel, amely utóbbiban a tavalyi budapesti világkupán értékes győzelmet aratott.

„Nem titok, hogy 2022-ben a 200 vegyesre összpontosítunk, de szeretnénk, ha legalább egy vagy két további versenyszám is esélyt kínálna a számára. Az ezzel kapcsolatos döntést menet közben és közösen fogjuk meghozni, ügyelve arra, hogy a 200 vegyesen a kitűzött célok megvalósítását semmi se akadályozza meg” – hangsúlyozta Magyarovits Zoltán, aki titkon azt reméli, hogy a párizsi olimpia már nemcsak Milák Kristófról, hanem Hubiról és a mesteréről, azaz Mogyiról is fog szólni.

Szalay Péter

(Borítókép: Kós Hubert a férfi 4×100 méteres vegyes váltó előfutamában a budapesti vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 23-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)