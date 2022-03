A vasárnapi, Ferencváros elleni kvázi rangadónak – ez kábé annyira volt rangadó, amennyire most már évek óta „derbi” a Fradi–Újpest… – az utóélete sokkal izgalmasabb volt, mint maga a meccs, amit gond nélkül nyert meg 2–0-ra a bajnok. A lefújás után néhány fehérvári játékos – Fiola Attilával az élen Stopira, Nego, Nikolics, Kovács Dániel kapus – odament a helyi B közép, a BRD Ultras szurkolói brigád elé, és csak annyit lehetett látni a televízióban, hogy az egyik néző sörrel lelocsolja Fiolát, mire a válogatott védő ki akar menni verekedni a nézők közé, Kovács kapusnak úgy kell lefognia játékostársát.

Még hosszú percekig tartott a verbális hadakozás szurkolók és játékosok között, majd következett Kovács kapus nagy port felvert nyilatkozata, amelynek legizgalmasabb részét idézzük:

Hozzáállásbeli problémák vannak, és amíg ilyen gondok vannak, addig igazából nincs miről beszélni, felesleges taktikáról beszélni, meg lehet edzőzni, meg kirúgni az ötödik, hatodik edzőt, de én a hozzáállásban látom a problémákat. Nem néhány játékos nem érzi át a problémát, hanem annál több. […] A játékosok felől él a bizalom Michael Boris iránt, hogy a klub felől is, az már egy másik dolog. Ő jött ki eddig a legszerencsétlenebbül sajnos ebből az egész történetből, belecsöppent egy olyan lejtmenetbe, ahol még lejjebb csúszunk vele.

Mindez persze nem a klub honlapján jelent meg, Kovács az M4 Sportnak nyilatkozott, a Vidi hivatalos fórumain ilyesmit nem lehet olvasni. Ott Kovács semmitmondó nyilatkozatában arról beszél, hogy „a gól után nehezebben tudtuk kontrollálni az ellentámadásokat”, Stopira, a klubot tíz éve szolgáló légiós pedig roppant ütős mondatot fogalmazott meg: „le kell vonnunk a tanulságokat.”

Sokkal jobban járunk, ha ellátogatunk a videotonfc.hu-ra, a baráti kör honlapjára, ahol a fórumozók nem raknak magukra önkéntes szájkosarat. A Vjacheslav nickname-en futó szurkoló ezt írta Fiola nagyjelenetéről:

Nem tudom, igazából mit várt. Gratulációt a rekordhoz? Még a kiesésünk évében (1999 – a szerk.) sem voltunk ekkora gödörben, mint most, ég és föld az akkori és a mostani lehetőség. Mellesleg szép, hogy csókolgatja Fityó (Fiola) a címert, miközben KZ-val (Kovács Zoltán korábbi sportigazgatóval) tárgyalgat, hogy lépne a lilákhoz.

SicTransitGloriaVidi humorosra vette a formát.

B.szki, ilyen fizu és semmi teljesítmény mellé ingyensör is jár?

Sumák véleménye:

Négyen fürödtek sörben. Fityó, Niko, Stopi és Nego, talán még Kovács is kapott. Volt olyan, hogy azért locsolták őket alkohollal, mert bajnokok lettünk, most meg azért, mert tán kiesünk. […] Nálam mindkettő belefér. Aki szerint ez nem a futball része, az inkább menjen színházba.

Dirceu már az újabb edzőcserét lebegteti:

Ha Dárdai jön, kíváncsi lennék, mivel győzték meg, mert eddig nem akart jönni. De jöjjön, mert ő az utolsó esélyünk ebben az elcseszett szezonban.

Gipsz is Dárdai Pál érkezésében reménykedik, ami nem is nélkülözi a logikát, hiszen Palkó fia is a Vidiben játszik:

(Boris) tökéletesen alkalmatlan a feladatra, ha marad, ki is esünk vele. Írta itt valaki, hogy a héten kinevezik Dárdait… Ezek fényében én nagyon örülnék neki, ugyanis a három eddigi edzőnk (Márton, Szabics, Boris) együtt nem ér annyit, mint ő. És ha elvállalja, gondolom, kapott garanciát arra, hogy »nem lesz elengedve a kezünk«.

Beszéltünk Csongrádi Ferenccel, a klub legendás labdarúgójával, az 1985-ös nagy UEFA-kupa-menetelés egyik hősével. Ő sok mindenről beszélt nekünk, de aztán kérte, hogy csak ennyit írjunk le:

Attól tartok, túl nagy terhet raktak a csapatra a szezon előtt, amikor kijelentették, hogy bajnokságot kell nyerni. Ez a keret legfeljebb a negyedik hely megszerzésére alkalmas, de annál lejjebb nem szabadna végeznie. Most pedig a kiesés elkerüléséért küzd, bár nem hiszem, hogy kiesne, hiszen a többi alsóházi csapat is rengeteg pontot fog még veszíteni.

Klubközeli forrásaim a MOL Fehérvár éves költségvetését 10-11 milliárd forintra teszik, ezzel nagyjából pariban lehet a Ferencvárossal, esetleg valamivel elmarad a zöld-fehéreké mögött. Azt mindenki cáfolja, hogy a Fradi büdzséje kisebb lenne a Fehérvárénál, de ha nagyobb is, mindez nem indokolja a két klub szereplése között az utóbbi években mutatkozó óriási különbséget. A Fradi 2019 óta idehaza egyeduralkodó, a Vidi a 2018-as bajnoki cím óta két második és egy harmadik helyet szerzett, most meg teljesen összeroppant. Sokatmondó az a tény is, hogy 2013 óta 12 edzője volt a Vidinek (José Gomes, Joan Carrillo, Bernard Casoni, Pető Tamás, Horváth Ferenc, Henning Berg, Marko Nikolics, Carrillo, Márton Gábor, Szalai Tamás, Szabics Imre, Michael Boris), míg a Fradinak csak négy: Thomas Doll, Szergej Rebrov, Peter Stöger és Sztanyiszlav Csercseszov.

Érdekes belehallgatni a VTTV, a szurkolói YouTube-csatorna legutóbbi adásába.

Itt többek között arról beszélnek, hogy nincs csapategység, beindult a klikkesedés, többször majdnem tettlegességig fajultak a dolgok az öltözőben. Felmerült, hogy Világi Oszkár, a Dunaszerdahely tulajdonosa megvette a Győri ETO-t, Világi ott van a MOL legfelsőbb vezetésében, az irányító triumvirátusban, és most attól félnek Fehérváron, hogy a MOL a gyenge szereplés hatására elviszi a pénzét a Viditől, és átirányítja az ETO-hoz. Mivel az olajos cég szerződése állítólag a nyáron lejár Garancsi Istvánékkal.

Az egyik megszólaló hölgy szerint a Mol presztízsét rombolja, ha egy ilyen harmatgyenge klubot támogat, és ebben van is valami. Mindenesetre általános a félelem, hogy a nemzeti olajtársaság továbbáll, és a jövőben a Győrt támogatja.

Így állnak a dolgok most Sóstón, és a VTTV mind a négy megszólalója hiányolja a vezetők – akár Garancsi István klubelnök, akár Sallói István sportigazgató – kiállását, hogy elmondják, mi a mélyrepülés oka, és mire lehet számítani a jövőben.

(Borítókép: Itallal locsolják a csalódott szurkolók a székesfehérvári Stopirát, Kovács Dánielt, Fiola Attilát, Loic Negót és Nikolics Nemanját [b-j] a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában játszott MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC-mérkőzés után a székesfehérvári MOL Aréna Sóstó Stadionban 2022. március 13-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)