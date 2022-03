Nagyszerű magyarországi szakaszokra számít a Giro d'Italia korábbi bajnoka

Meglátásai alapján már a Budapest-Visegrád nyitóetapon sem várható nyugodt verseny.

Ez egy háromhetes viadal első napja, mindenki ideges lesz, hiszen csak egy győztese lehet a nyitánynak

– mondta a korábbi profi országúti kerékpáros.

A fővárosi időfutamon – ahol kanyart is neveztek el róla – Roche várakozásai szerint kis különbségek alakulhatnak ki az összetettben, míg a Balatonfüreden záruló, több mint kétszáz kilométeres harmadik szakaszon a várt mezőnyhajrá mellett is számít némi meglepetésre. Az 1993-ban visszavonult ír kerékpározó Giro-sikere évében a Tour de France-on és a világbajnokságon is diadalmaskodott, egy esztendőn belül ezt a három versenyt rajta kívül csak a sportág belga legendája, Eddy Merckx nyerte meg.

A sajtó részére tartott pénteki budapesti szakaszelemző esemény előtt felavatták a Grande Partenza szempontjából központi szerepet játszó Hősök terén azt a visszaszámlálót, amely megmutatta:

csupán 42 nap van hátra a Nagy Rajtig.

Balázs Tibor, a magyarországi szakaszok operatív vezetője hangsúlyozta: a kerékpársport szurkolói Magyarországról beszélnek, és ez egyre inkább így lesz, ahogy közeledik a május 4-i csapatbemutató.

Nagyon büszkén vagyunk részesei a Giro d'Italiának. A szervezés ott tart, ahol tartania kell

– szögezte le.

Az első etapot virtuálisan bemutató Valter Attila hektikus első szakaszra számít. Ennek során rendeznek részhajrát Székesfehérváron és Esztergomban is, utóbbiért ráadásul időjóváírás is jár, a negyedik kategóriás visegrádi emelkedőig hátralevő kis távolság miatt pedig a szervezők úgy vélik, itt már aligha szökevények fognak elsőként áthaladni.

Roche szerint ráadásul a szél is közrejátszhat, nem csupán a Velencei-tó környékén, hanem akár a záró emelkedő előtt, ahol 233 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a bringásoknak. Az első helyezett a rózsaszín mellett a hegyi pontverseny vezetőjét illető trikót is átveheti.

A 2022-es Giro d'Italia magyarországi szakaszai:

szakasz, május 6., péntek: Budapest-Visegrád, 195 km szakasz, május 7., szombat: Budapest, 9,2 km, időfutam szakasz, május 8., vasárnap: Kaposvár-Balatonfüred, 201 km

(MTI)

(Borítókép: Getty Images)