Tizenöt éves a futballtörténelem legcsodálatosabb gólja

Tartozunk egy vallomással: a csakfoci.hu lett figyelmes az évfordulóra, de annyira beleégett generációnk retinájába ez a csodálatos műalkotás, hogy érdemes egy kicsit kibontani a megszületésének körülményeit és utóéletét.

Szóval 2007. április 18-án a spanyol Király Kupa elődöntőjének első meccsén a Barcelona a Camp Nou stadionban fogadta a Getafét. Hajrájához közeledett a pontvadászat, a Barça öldöklő harcot vívott az elsőségért a Real Madriddal, szinte végig vezetett, de végül mindketten 76 ponttal végeztek, és a jobb egymás elleni mérlegnek köszönhetően a Madrid lett a bajnok, dacára annak, hogy a katalánok gólkülönbsége 19-cel jobb volt.

De ez most nem lényeges, a Király Kupa elődöntőjéről beszélünk. Frank Rijkaard volt a Barça edzője, a csapat így állt fel:

Messit és Iniestát leszámítva közülük ma már senki sem aktív – mondjuk, nem csoda, hiszen a maga 19 évével messze Leo volt a legfiatalabb a csapatban. Iniesta 38 évesen Japánban, a Vissel Kobe csapatában vezet le, míg Xavi a Barcelona vezetőedzője.

A 29. percben jártunk, már 1–0-ra vezetett a Barça, az első gólt Xavi lőtte. Ugyanő, Xavi szerzett labdát a saját térfelén, mintegy 8-10 méterre a felezővonaltól, majd a jobb oldalvonal mellett helyezkedő Messihez passzolt.

A kicsi még a félvonaltól innen állt, ekkor semmi sem utalt arra, hogy ebből az évszázad gólja lesz. Még akkor sem, amikor előbb Paredest, majd Nachót is felbőrözte, hiszen csak ekkor lépte át a felezővonalat.

No de akkor megindult!

Lobog a sörénye, mint egy telivérnek. Ketten üldözik, de ő labdával gyorsabb, mint az üldözők labda nélkül. Közeledik a tizenhatoshoz, elviszi Alexis, eltolja Belenguer mellett, már a büntetőterületen belül jár, Luis García, a kapus kifut elé, jobbra elhúzza, a gyengébbik lábán van a labda, de nullás szögből, jobbal behelyezi a kapuba. Cortés megpróbálja becsúszva kikanalazni a labdát, de már nem éri el.

15 years ago, Lionel Messi put the world on notice 🤯 pic.twitter.com/DMBwJtOrQz

Külön érdekesség, ha úgy tetszik, számmisztika: a 19 éves Messinek ez volt a 19. gólja ebben a bajnokságban, és a 19-es számmal a hátán lőtte! De érdemes meghallgatni a Radio Catalunya szpíkerét, JM Puyalt! Feledhetetlen közvetítés katalánul, az embernek borsódzik a háta, még úgy is, hogy nem teljesen érti a szöveget:

A spanyol televízió kommentátora azonnal Maradona 1986-ban a mexikói világbajnokságon az angoloknak lőtt góljához hasonlította, megjegyezve, hogy azért az argentin jóval rangosabb tornán, erősebb ellenfelekkel szemben érte el azt a gólt. Nos hát, nézzük meg Maradona 21 évvel korábbi találatát!

A mérkőzést követően a tőle megszokott szerénységgel nyilatkozott Messi:

Láttam, hogy kinyílik előttem a pálya, észrevettem a lyukat a Getafe védelmében, és megindultam. Minden összejött, a cselek, a befejezés. A kapu volt a cél, és az, hogy góllal fejezzem be a támadást. Láttam, hogy középen Samu [Eto'o – a szerk.] kísér, de azt is láttam, hogy a védők rá figyelnek, ezért magam fejeztem be az akciót. Hasonlít ez a gól Diego 1986-os góljára, de nem merném magamat őhozzá mérni.