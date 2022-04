Holló Balázs ellopta a show-t medencés világsztárjaink elől

Egy alig 23 éves egri fiatalember, Holló Balázs volt a 124. országos úszóbajnokság harmadik napi sztárja Debrecenben. Holló hatalmas egyéni csúccsal nyerte meg a 400 méter vegyest, de a 19 éves Kós Hubert is kitett magáért, ő is megjavította egyéni rekordját két másodperccel. Ha ők ketten indulnak a budapesti vb-n ebben a számban, nem kell aggódnunk...

Szomorú, hogy hiába tart már harmadik napja a 124. országos úszóbajnokság, még mindig a Szilágyi Zoltán kontra Szilágyi Liliána ügy foglalkoztatja a bulvármédiát. Most például az, hogy a szövetség által nemkívánatos személynek nyilvánított edző, a Stamina TK tulajdonos-elnöke állítólag be akart menni nemcsak a néző-, hanem a medencetérbe is, de a biztonságiak nem engedték. A klubtól nyert információ szerint ez nem igaz, Szilágyi egyszerűen vett egy belépőjegyet, felment a nézőtérre, és onnan szurkolt lányának, Gerdának. Mások mást állítanak...

No, de vissza a medencébe, mert érdemes! 200 méter férfi gyorson Németh Nándor és Milák Kristóf akkora versenyt vívott, hogy lázba jött a közönség. Németh 27 századdal verte a 200 méter pillangó olimpiai bajnokát – ez nem akármilyen teljesítmény.

Németh Nándor (BVSC-Zugló):

Életem első magyar bajnoki címe 200 méter gyorson, nagyon itt volt már az ideje, mindig kikaptam korábban, hol Kozma Domától, mostanában meg Milák Kristóftól. Most végre sikerült győznöm, ötvenen egy századdal, százon egy tizeddel maradtam le Kristóftól. De igazából az idő volt a fontos, 1:48 alá akartam kerülni, ez sikerült, úgyhogy elégedett és boldog vagyok. Kristófot legyőzni mindig bravúr, bármelyik számban!

Női 200 méter gyorson nehéz eldönteni, hogy meglepetés született-e vagy sem, hiszen Pádár Nikolett korábban megnyerte a 100 gyorsot, Késely Ajna viszont sokkal nagyobb név. Nos, a szegedi lány végig vezetett, és bár a végén nagyon feljött Késely, a 16 éves lányt nem tudta megelőzni. Elgondolkodtató a nagy reménységnek tartott Veres Laura nyolcadik helye, a 17 éves lány a fejlődés reményében hagyta ott Békéscsabát és mesterét, Tóth Andrást, és jött fel a fővárosba, most pedig két másodperccel gyengébb időt úszott, mint tavaly ilyenkor...

Pádár Nikolett (Szegedi Úszó Egylet):

Számítottam erre a győzelemre, háromhetes törökországi edzőtáboron vagyunk túl, de ebben a jó színben Thaiföld is benne van. Nagyon jól sikerült az edzőtábor, számítottam erre az 1:57-tel kezdődő időre. Örülök, hogy meg tudtam valósítani az elképzelésemet, és annak is nagyon örülök, hogy Ajna is ilyen jó időt úszott, a 4x200-as gyorsváltóval nagy terveink vannak a budapesti világbajnokságon júniusban. Láttam, hogy Ajna nagyon jön fel az utolsó métereken, és ezzel engem is tolt előre. Hogy ki lesz még benne a váltóban? Ez jó kérdés, Csaba bá [Sós Csaba szövetségi kapitány – a szerk.] tudná ezt megmondani.

50 méter férfi pillangón Szabó Szebasztiánnak nincs igazán ellenfele, a délvidéki születésű, de már győri izomkolosszus 23,08 másodperccel győzött Milák Kristóf előtt (23,56), szépen teljesített Nell Olivér is a Staminából, bronzérmet szerzett (23,87). Szabó három tizeddel jobb időt úszott, mint tavaly ilyenkor, ez azért biztató, az meg kiváltképp, hogy ezzel az idővel az idei világranglista élére ugrott.

Ebből az időmből még le akarok faragni a budapesti világbajnokságig, de a 23,08 biztató jelzés arra vonatkozóan, hogy jó úton haladok.

A nők hasonló számát Varga Dominika (Iron Swim) nyerte 23,07 másodperccel, ennél sokkal több szót nem érdemel ez a verseny.

No, de a két magyar királyszám, a 400 méter vegyes! Előbb a férfiak csaptak össze, a régi uralkodó, a sokszoros Európa-bajnok Verrasztó Dávid a Fradiból és a trónkövetelő ifjonc, Kós Hubert a Vasasból, no meg a délelőtt a legjobb időt úszó egri Holló Balázs.

A 100 méter hát után Török Dominik vezetett, aztán pillangón Kós Hubert faképnél hagyta a mezőnyt, és biztos győztesnek látszott, még 350-nél is biztosan vezetett, de Holló Balázs nagyon feljött rá. Nemcsak feljött, de előbb befogta, majd 35 századdal meg is előzte, és hatalmas egyéni csúccsal, eddigi legjobbját két másodperccel megjavítva győzött a nap legszínvonalasabb, legizgalmasabb versenyében, nem beszélve arról, hogy világbajnoki A-szintet teljesített. Holló egészen döbbenetes 57,4-et úszott az utolsó száz méteren! Mindkét fiatal két másodpercet javított egyéni legjobbján! Verrasztó negyedik helye meglepő...

Kovács Ottó, Holló edzője így értékelt:

Körülbelül ezt az időt terveztük, és Balázs fantasztikus versenyzéssel meg is úszta. Nehezen ment neki az átállás a junior korosztályból a felnőttre, de most, 22-23 évesen beérett, talán fejben is. Rengeteg munka van ebben az eredményben. Mindent megvalósított abból, amit megbeszéltünk.

Holló Balázs szavai:

Nagyon boldog vagyok, és bízom benne, hogy a világbajnokságon hazai közönség előtt még ezen az időn is javítani tudok. A döntőbe kerülés az álmom, de nem merek jósolni...

Hosszú Katinka viszonylag simán megnyerte talán legerősebb számát, a 400 vegyest, tíz másodpercet vert az őt 200 vegyesen legyőző Sebestyén Dalmára. A háromszoros olimpiai bajnok 4:38,89 perccel győzött, ez három tizeddel jobb annál az időnél, amit egy hete Stockholmban úszott (4:39,19), de bő 12 másodperccel gyengébb a saját – kozmikus és már-már megközelíthetetlen – világcsúcsánál. Érdekes lett volna, ha az olimpiai hatodik helyezett Mihályvári-Farkas Viktória el tud indulni, de sajnos nem érezte jól magát, nem is úszott, már délelőtt sem.

Ez kőkemény verseny is volt, meg edzés is a vébére – fogalmazott Hosszú. – Az ob-n mindenki próbál minél jobb időt úszni. Nagyon hosszú volt a kihagyás, már kevés idő van a világbajnokságig, abba a kevés időbe mindent bele kell sűríteni.

A napi programzáró két 4x100 méteres gyorsváltót a BVSC-Zugló nyerte 3:18,85 perccel, Bohus Richárd, Mészáros Dániel, Sződi Zsolt, Németh Nándor összetételben, a hölgyeknél a Vasas győzött (3:45,75 perc), a váltótagok: Gyurinovics Fanni, Gyurinovics Lili, Zbiskó Evelin, György Réka.

(Borítókép: A győztes Holló Balázs a 200 méteres vegyes úszás döntőjében a célba érkezés után az úszók országos bajnokságán a budapesti Duna Arénában 2021. március 25-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)