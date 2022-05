Hokis diadalmenet az elitbe, jövőre nálunk lehet az A csoportos vb!

Győzelemmel fejezte be szereplését Ljubljanában a magyar jégkorong-válogatott a divízió 1/A világbajnokságon. A feljutás már szombaton biztossá vált az A csoportba, de azért szükség volt a katarzishoz a Románia elleni 4–2-es győzelemre is. A lefújás előtt jött a hír, hogy Magyarország Szlovéniával párban megpályázza a 2023-as A csoportos világbajnokság rendezését!

2008, Szapporó és 2015, Krakkó után Ljubljanában harmadszor jutott fel az A csoportba a magyar jégkorong-válogatott. (Ugyan 1939-ben Zürichben is ott voltunk, de akkoriban még csak egy csoport volt, és a hetedik helyet szereztük meg.) A divízió 1/A világbajnokság zárónapja előtt már nyugodtan leírhattuk a fenti mondatot, mert a Magyarország–Románia-mérkőzésnek nem volt tétje, Sean Simpson válogatottja mindenképpen a második, feljutó helyen végzett, a többségében csíki székely srácokkal felálló románok pedig már nem tudtak előrébb lépni az ötödik, utolsó helyről, menthetetlenül kiestek a sportág második vonalából.

Hogy hol lesz a jövő évi A csoportos vb, az pár napon belül eldől, még olyan szóbeszédet is hallottunk a Tivoli Arenában, hogy esetleg Budapesten, hiszen az MVM Dome alkalmas jégkorong-mérkőzések lejátszására is, és második helyszínnek ott van a Papp László Budapest Sportaréna.

A patinás – 1963 és 1965 között épült – Tivoli Arena természetesen megtelt a magyarországi és csíkszeredai fanatikusokkal, a magyar volt a hivatalos nyelv vasárnap délután a szlovén főváros sportcsarnokában. A román kaput ezúttal a szlovák Patrik Polc helyett Tőke Zoltán, a brassói kapus védte. (Aki persze csíkszeredai születésű.) Óriási volt a magyar fölény, és 8:25-nél Nagy Gergő már be is talált! Terbócs remek passzt adott Szirányinak, kavarodás támadt, ahonnan csapatkapitányunk kihozta a pakkot, és beütötte első gólját a tornán. 1–0

Nem sok kellett a folytatáshoz, 12:47-nél Magosi bombázott kapásból a bedobópontról a jobb pipába, Kulmala kaparta ki neki a gesztenyét, vagyis hát a korongot. 2–0

A második harmadot román gól nyitotta, fél perc elteltével Roberto Gliga, a válogatott maroknyi, román nemzetiségű csatára szépített egy magyar védelmi hiba után. Az első perc végén Magosi hagyott ki óriási helyzetet. És 7:48 perc elteltével Ferencz-Csibi Róbert olyan gólt ütött, amilyet az NHL-ben is ritkán látni. Találós kérdés: lehet a kapu mögül gólt ütni? Lehet bizony! A Gyergyó 23 éves csatára ráütötte Rajna Miklós hátára a pakkot, és az onnan bepattant a hálónkba, 2–2.

De nem sokáig volt egál, nem egészen másfél perc elteltével Kulmala bekotorta a korongot Tőke kapujába, megint mi vezettünk 3–2-re, ezzel ért véget a második húsz perc.

A harmadik menet Rajna-parádéval indult, az Újpest kapusa tartotta meccsben a mieinket ebben az időszakban. Teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, cseppet sem látszott meg a most már valójában kétosztálynyi különbség a két válogatott között. Mígnem 3 perc 2 másodperccel a vége előtt Sofron István kapáslövésre vállalkozott emberelőnyben, és be is verte, ezzel már 4–2 volt ide, megvolt az olyannyira várt és hiányolt katarzis, amit a győzelemmel történő feljutás jelentett.

14 Galéria: Hokis diadalmenet az elitbe Fotó: Vörös Dávid / MJSZ

Az utolsó másodpercekben még beüthettük volna az ötödiket, de így is megvolt a presztízsgyőzelem, jövőre ott leszünk az elitben.

És még az is lehet, hogy hazai jégen, mert a meccs közben jött ki a hivatalos hír, hogy Magyarország Szlovéniával karöltve megpályázza a 2023-as A csoportos világbajnokság rendezési jogát. Az információt Kovács Zoltán, a magyar szövetség szakmai alelnöke is megerősítette az Indexnek. Lesz riválisunk is, mégpedig a Finnország–Lettország tandem. Nem akármilyen csemege lenne a világ legjobbjait megcsodálni az MVM Dome-ban!

A végén meghallgattuk a magyar himnuszt, ami a győztesnek kijár, és természetesen a székely himnuszt is, hiszen a csíki rajongók a 4–2-es vereség dacára megköszönték Rokalyéknak a derekas helytállást.

Magyarország–Románia 4–2

A divízió 1/A világbajnokság végeredménye: 1. Szlovénia, 2. Magyarország, 3. Litvánia, 4. Dél-Korea, 5. Románia.

(Borítókép: Vörös Dávid / MJSZ)