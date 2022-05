Horrorbaleset, félpontos vb-győzelem és egy legendás rivalizálás – itt a Lauda-kvíz

Ma három éve, hogy az autósport világa elvesztett egy legendát: 2019. május 20-án, 70 éves korában elhunyt Niki Lauda, a Formula–1 háromszoros világbajnoka. A néhai osztrák kiválóság a 70-es és 80-as évek meghatározó alakja volt a pályán, olyan karakter, amilyen sem azelőtt, sem azóta nem volt az F1-ben. Hiába volt elképesztően gyors és sikeres, nevére mégis a nürburgringi horrorbalesete miatt emlékeznek a legtöbben, melyben maradandó sérüléseket szenvedett. Később is megkerülhetetlen szereplője maradt a száguldó cirkusznak, a Ferrarinál, a Jaguarnál és a Mercedesnél is fontos pozíciókat töltött be, elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a német istálló leigazolta Lewis Hamiltont.

(Borítókép: Bernard Cahier / Getty Images Hungary)