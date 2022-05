Ötvennyolc éve vártunk erre a döntőre

A Boston Celtics lesz a Golden State Warriors ellenfele az NBA döntőjében, miután Ime Udoka elsőéves edző csapata 100–96-ra legyőzte a hazai pályán játszó Miami Heat együttesét a keleti főcsoportdöntő utolsó, hetedik meccsén. Eddig egyszer találkozott a fináléban a Warriors és a Celtics, 1964-ben, és akkor a zöldek nyertek. Most nem ők az esélyesek a magyar idő szerint péntek hajnali 3 órakor kezdődő döntőben.

A történelem és a statisztikai adatok nem a Boston Celtics győzelmét ígérték hétfő hajnalban, ugyanis az NBA rájátszásában, amikor hetedik meccsre került sor, a hazai csapat győzött az esetek 73 százalékában. És a mostani összecsapást Miamiben játszották…

Mégis a Celtics robbant ki az indítógépből, 9-1-re elhúzott, és a továbbiakban már nem is adta ki a kezéből a vezetést. Az első negyedet 15 pontos vezetéssel zárta Jayson Tatum és Jaylen Brown, a két ifjú csillag vezetésével, és bár az utolsó percben 98–96-ra feljött a hazai csapat, sőt, 16,6 másodperccel a vége előtt Jimmy Butlernek lehetősége volt a fordításra, hiszen tiszta helyzetből próbálkozhatott egy hármassal, de a labda leperdült a gyűrűről, a Bostoné lett a lepattanó, Marcus Smartot faultolták, ő pedig a két jó büntetővel ráütötte a pecsétet a Celtics 100–96-os győzelmére. A meccs legeredményesebb játékosa 35 pontjával Jimmy Butler volt a Miamiból, Bam Adebayo 25, Kyle Lowry 15 pontot szerzett, de a Celtics nagy triója (Tatum 26, Brown és Marcus Smart 24-24) összességében felülmúlta őket.

This team is special ☘️ pic.twitter.com/nMbaNgkMKW — Boston Celtics (@celtics) May 30, 2022

2010 óta először jutott döntőbe a 17-szeres bajnok Celtics, amely legutóbb 2008-ban hódította el a Larry O'Brien Trophyt. Lisa Salters, a meccset sugárzó ESPN pályaszéli riportere adta át a keleti főcsoport bajnokának járó trófeát a veterán Al Horfordnak, aki pénteken ünnepli 36. születésnapját. Horford most először játszik a döntőben, sőt, a Celticsnek egyetlen olyan játékosa sincs, aki már pályára lépett volna a fináléban. Ezzel szemben az ellenfél, a Warriors kosarasai összesen 123 döntőbeli mérkőzéssel rendelkeznek, azaz a tapasztalat mindenképpen a Golden State mellett szól.

A keleti konferenciadöntő MVP-je Jayson Tatum lett, ő kapta az első ízben kiírt, és Larry Birdről, minden idők egyik legnagyszerűbb kosarasáról, a Celtics legendájáról elnevezett trófeát. Tatum átlaga a főcsoportdöntő hét mérkőzésén 25 pont, 8,3 lepattanó és 5,6 assziszt volt.

A Celtics nagyot megy a szezon második felében. 25/25-ös mérleggel abszolválta az alapszakasz első ötven meccsét, utána viszont 26/6-tal fejezte be. A playoff első körében 4–0-lal kisöpörte a Brookly Nets együttesét, majd a címvédő Milwaukee Bucks és most a Miami Heat ellen is megszenvedett, de 4–3-mal mindkét sorozatot behúzta. Rendhagyó a csapat mérlege az idei rájátszásban: hazai pályán 5–4, idegenben 7–2.

A Warriors sokkal könnyebben jutott be a nagydöntőbe: 12–4 a mérlege, igazából sem a Denver, sem a Memphis, sem a Dallas nem tudta megszorítani. A kaliforniaiak nyolc év leforgása alatt a negyedik bajnoki címükre készülnek. Ez a tizenkettedik jelenésük a fináléban, ennél többször csak a két 17-szeres bajnok Los Angeles Lakers (32) és a Boston Celtics (22) játszott döntőt. Az alapszakaszban kétszer találkozott a mostani két finalista, érdekes módon Bostonban a Warriors nyert 111–107-re, San Franciscóban pedig a Celtics 110–88-ra.

A kedd hajnalban kezdődő sorozatot a Sport 1 televízió sugározza Magyarországon.

(Borítókép: Jesse D. Garrabrant / Getty Images)