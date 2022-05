Messi lezárta a vitát: Benzemának adná az Aranylabdát

A Finalissima a 2021–2022-es nemzetközi futballszezon lezárása lesz, az argentin válogatottban pályára lép Lionel Messi, aki idén francia bajnok lett a Paris Saint-Germainnel, ugyanakkor csalódást okozott ő is és csapata a Real Madrid elleni kieséssel a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Annak a Messiék számára tragikus kimenetelű párharcnak Karim Benzema volt a hőse szédületes mesterhármasával, így nem csoda, hogy Messi őt jelölte meg, amikor az idei Aranylabda esélyeséről faggatták.

Szerintem nem kérdés, hogy Benzema látványos idényt fut, elnyerte a Real Madriddal a Bajnokok Ligáját, spanyol bajnok lett, a BL-ben a nyolcaddöntőtől kezdve minden meccsen kulcsszerepet játszott. Nem lehet kétséges, hogy ő érdemli meg az Aranylabdát



– nyilatkozta Messi a TyC Sportsnak.

MESSI Y EL BALÓN DE ORO PARA BENZEMA



"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año". #MessiEnTyCSports. pic.twitter.com/FNCx0za5vn — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

Az 34 éves argentin zseni kitért arra is, hogy a Finalissima egyik résztvevője, Olaszország nem lesz ott év végén a katari világbajnokságon:

„Ez őrület, tavaly megnyerték az Európa-bajnokságot, aztán kiestek a vb-selejtezőkön. Hihetetlen, hogy 2018 után még egy világbajnokságot Olaszország nélkül kell lejátszanunk, egy olyan ország válogatottja nélkül, amely korábban már négyszer megnyerte a vb-t.”

Messi szerint egyértelmű, ki lesz a katari világbajnokság esélyese:

Franciaország. Úgy vélem, a tavalyi Európa-bajnokságon elszenvedett kudarc, a csalódás csak megacélozta a franciákat, erősebbé tette őket, és szerintem megvédik a világbajnoki címüket.

A hétszeres aranylabdást már a 2026-os vb-ről is kérdezték, jóllehet még a 2022-es világbajnokságot sem játszották le:

„Hogy játszom-e 2026-ban? Fogalmam sincs. Az már a hatodik világbajnokságom lenne. Nem tudok olyan hosszú távra tervezni, minden megváltozhat egyik pillanatról a másikra. Látja, azt sem gondoltam volna, hogy elhagyom a Barcelonát, aztán tessék… A futballban percről percre változhat a helyzet.”

Messi beszélt arról is, mennyire nehéz volt alkalmazkodni az új körülményekhez Párizsban:

Olyan játékrendszerhez kellett alkalmazkodnom, ami addig ismeretlen volt számomra, ami merőben különbözött attól, amit egész életemben követtem Barcelonában. Párizsban egész másképp látják a futballt mint játékot. És új társakkal kellett játszanom, meg kellett szoknom őket, nem volt egyszerű. Barcelonában becsukott szemmel is tudtam, ki hol van a pályán, és ők is ugyanúgy tudták ezt rólam. Párizsban mindent újra kellett tanulnom. Az is hátráltatott, hogy sérülten kezdtem a szezont, későn érkeztem, plusz még a koronavírust is elkaptam.



Az argentin klasszis nem tagadta, hogy elszálltak felette az évek:

„Már nem vagyok fiatal, és ebben az életkorban sokkal nehezebb alkalmazkodni az újhoz, a megváltozott körülményekhez, mint húszévesen. Nehéz idény van mögöttem, Párizs nem Barcelona. A katalán városban több időt töltöttem, mint Argentínában, ahol születtem, valójában az volt az otthonom, ott minden az enyém volt. Barcelonában ismertek és én is ismertem mindenkit, valójában nem is akartam elmenni onnan, mert jól éreztem magam. De sajnos muszáj volt. De most már túl vagyok az első párizsi év nehézségein, megismertem a várost, a klubot, várom az újabb idényt, az új kihívásokat.”

Végül beszélt a Finalissimáról is:

„Ez egy újabb hivatalos mérkőzés a FIFA égisze alatt, egy újabb trófea, amit meg kell nyernünk. Nekem személyesen és az argentin válogatottnak is, hiszen a mi csapatunk minden mérkőzésen a hazánkért, Argentínáért küzd. Most sem lesz ez másként.”

(Borítókép: Lionel Messi az Aranylabda díj átadóján 2021. november 29-én. Fotó: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)