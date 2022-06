A tulajdonosváltás után távozik a klubtól a Chelsea legendája

Petr Cech korábbi cseh válogatott kapus játékosként több évig erősítette a londoni kékeket, pályafutása alatt többek között Bajnokok Ligája-címet is nyert a klubbal. Profi karrierje végeztével technikai tanácsadóként tért vissza a csapathoz, ahol aktív szerepet vállalt a játékosok szerződtetésével kapcsolatban is. Személye meghatározó volt Edouard Mendy leigazolásával kapcsolatban is.

A Chelsea eladását május végén véglegesítették, miután Roman Abramovics eladta a klubot a Todd Boehly amerikai üzletember vezette konzorciumnak. A hivatalos információk szerint az adás-vétel mintegy 4,25 milliárd fontról szólt, amivel a sporttörténelem legnagyobb összegű tranzakciója lett a Chelsea eladása. Ezek után döntött úgy Cech is, hogy eljött számára a pillanat a továbblépéshez, és elhagyja a klubot.

A csehek legendája egybehangzó sajtóinformációk szerint az új tulajdonossal is egyeztetett, aki megpróbálta marasztalni a szakembert, de nem járt sikerrel. Nem Cech az egyedüli, aki a tulajdonosváltás után elhagyja a klubot, Bruce Buck korábbi elnök szintén lemondott posztjáról, míg Maria Granovskaia is távozott, aki számos játékos átigazolása mögött állt.

