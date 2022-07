Marco Rossi nem zárja ki, hogy távozik megfelelő ajánlat esetén

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya megtekintette a Groupama Arénában a Ferencváros–Tobol BL-selejtezőt. Előtte azonban interjút adott az M4 Sportnak, amelyben nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy távozik szerződése 2025-ös lejárta előtt. De ha így is lenne, egyelőre szíve-lelke a magyar válogatotté, és nagyon jónak kell lennie annak az ajánlatnak, hogy egyáltalán foglalkozzon vele.

A labdarúgó Nemzetek Ligája A-divíziójának 3. csoportját 7 ponttal vezető magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi volt az M4 Sport vendége szerda este. A szakvezető szülőhazájában, Olaszországban töltötte szabadságát, de szerdán rövid időre visszatért Magyarországra, hogy megtekintse a Groupama Arénában a Ferencváros BL-selejtezőjét a kazah Tobol ellen.

Az interjú felütéseképpen Rossi megerősítette, hogy szeptember 23-ig, a lipcsei, Németország elleni mérkőzésig biztosan mi leszünk az éllovasok, de a kapitány ígéri, hogy utána is igyekezni fog a csapat megtartani ezt a pozíciót.

Ilyen szépen megvágva, összerakva még nem láttam a wolverhamptoni, angolok elleni 4–0-ás győzelmünk képsorait, ahogy a beszélgetésünk felvezetésében bemutatták. Ebből is látszik, mekkora örömet tudtunk szerezni a szurkolóinknak – hangsúlyozta Rossi. – Három-négy napja néztem meg újra teljes egészében a győzelmünket, azt megelőzően még nem tudtam rávenni magam. Hagytam, hogy leülepedjen, idő kellett ahhoz, hogy az érzéseim lehiggadjanak. Nagyszerű mérkőzést játszottunk, igazi csapatként működtek a fiúk. Annak örülök a legjobban, hogy a dicséretek mind-mind oda futnak ki, hogy a magyar válogatott most már visszavonhatatlanul egységes csapat. Márpedig a labdarúgásban nincs ennél fontosabb. És a srácok azt is bizonyították, hogy teljes összehangban vannak a szurkolóikkal.

Az M4 azt firtatta, mennyire volt fontos a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája, mert olybá tűnik, nagyszerűen sikerült a felkészülése.

Úgy hiszem, ez a sorozat mindenkinek fontos. Vannak, akik lebecsülnék, sokan barátságos mérkőzések sorozatának látják, láttatják, és tény, hogy több válogatott fura kerettel készült a Nemzetek Ligájára – jelezte Rossi. – Viszont innen ki lehet jutni a következő Európa-bajnokságra, mi több, a FIFA-világranglistán is pontokat gyűjthetünk. Emellett olyan válogatottakkal játszhatunk, amelyek történelmileg és mentálisan sohasem akarnak veszíteni. Mert ez benne van a DNS-ükben. A saját szememmel láttam az angol játékosokon, különösen Wolverhamptonban, hogy győzni akarnak, és nagyon mérgesek voltak, amikor vereséget szenvedtek. Ezeknek a válogatottaknak csak a győzelem számít, ezek a játékosok nem gondolnak arra, hogy ez csak a Nemzetek Ligája, és itt nem feszülnek meg. Elképzelhető, hogy az angolok a pesti meccsen alábecsültek bennünket, de a visszavágón semmiképpen. ma már senki sem mehet biztosra ellenünk!

No de mi lehet az az apró lépés, amitől még feljebb léphetünk?

Nehéz mindig feljebb helyezni a lécet – ismerte el Rossi. – Hiszen nem a Feröer-szigetek vagy Litvánia az ellenfelünk. Ha a hozzáállás, a csapatszellem ezen a szinten marad, ahol most van, legalábbis addig, amíg én vagyok a szövetségi kapitány, addig nem lesz baj.

Meddig marad Marco Rossi a szövetségi kapitány? Ez a kérdés egyre élénkebben foglalkoztatja a szurkolókat.

Megmondom az igazat, az albánok elleni két vereség után, meg amikor kiestünk a vb-selejtezőn, nem éreztem jól magam – ismerte el a kapitány. – Mindenkin láttam, játékoson, szurkolón egyaránt, hogy mérges, csalódott. A játékosaim megalapozatlan kritikákat kaptak, és ez fájt nekem. Akkor azért elkeseredtem egy kicsit, és arra gondoltam, talán rosszul döntöttem a nyáron. A 2021. június 23-án, Münchenben játszott Eb-csoportmérkőzés után ugyanis egy fontos angol ügynök felhívott, és komoly ajánlatot tett videóhíváson keresztül. Egy Premier League-klub nevében tett ajánlatot. Én azonban félbeszakítottam, és azt mondtam, ne haragudjon, nem akarom végighallgatni, csak az idejüket vesztegetnék, én most nem akarom otthagyni a magyar válogatottat. Októberben viszont volt egy pillanat, amikor szakemberként bármilyen lehetőséget meggondoltam volna. Ez még most is szóba jöhet, de két dolgot leszögezek: tiszteletben tartom a 2025 decemberéig szóló szerződésemet, és minden esetben az MLSZ-t tájékoztatom majd először, amennyiben lesz miről.

Nem titok, hogy idén tavasszal-nyáron is kapott kecsegtető ajánlatokat Rossi a remek eredmények hatására.

Kaptam telefonhívásokat, megkérdezték, mennyire van bennem szándék a továbblépésre, de ugyanazt válaszoltam, mint tavaly. Előfordulhat, hogy előbb-utóbb kapok olyan ajánlatot, amit érdemes megfontolni, de még három és fél évig tart a szerződésem, így ha valaki le akar igazolni, komoly anyagi áldozatot kell hoznia és a Magyar Labdarúgó-szövetséget is kárpótolnia kell – hangsúlyozta.

Rossi arról is beszélt, hogy a kerettagok a nyáron nem kaptak komoly ajánlatokat, leszámítva Ádám Martint, aki szerinte jól döntött, amikor Koreába, az Ulszan Hyundaihoz szerződött.

Nem hozott hibás döntést, mert a dél-koreai bajnokság éllovasához szerződött. Megvizsgáltam az ottani csapatokat, több mérkőzést is megtekintettem, gyors és ügyes futballt játszanak, sok brazil légióssal, technikai szinten minden tiszteletet megérdemel a bajnokságuk. Emellett a dél-koreai válogatott 28. a világranglistán, tíz hellyel megelőzve a miénket – mutatott rá a szakember, ahogy azt az Indexnek is megerősítette korábban egy magánbeszélgetésben. – Szerintem Ádám Martin fizikálisan is tud majd fejlődni ebben a bajnokságban, szeretném, ha harminc percet helyett kilencvenet tudna a legmagasabb szinten játszani.

Befejezésül Rossi nem zárta ki a változás lehetőségét a keretben.

Meglátjuk, lesz-e vérfrissítés a válogatottban, júniustól szeptemberig sok minden történhet. Aki nincs formában, nem tudom behívni a keretbe. Egyébként nincs okom cserélni, jó eséllyel azokkal találkozunk majd, akikkel júniusban is. Az első szavam az lesz hozzájuk, ami az utolsó is volt, amikor elbúcsúztunk: Köszönöm!

A csoport további programja:

5. forduló (szeptember 23.):

Németország–Magyarország, Lipcse 20.45

Olaszország–Anglia, Milánó 20.45

6. forduló (szeptember 26.):

Magyarország–Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia–Németország, London 20.45

(Borítókép: Marco Rossi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)