Pogacar megrogyott, Vingegaard szakaszsikerrel az összetett élére állt

Szerdán Albertville-ben, az 1992-es téli olimpia helyszínén volt a rajt, az ötszörös Tour-győztes Bernard Hinault újra meggyújtotta a lángot, majd a versenyigazgató autójából tekintette meg a 152 kilométeres távot. A mezőny egy második kategóriás emelkedővel „melegített” a nagy hegyek, az első kategóriás Col du Télégraphe (11,9 km hosszúság, 7,1 százalék átlagmeredekség, 1566 méteres tengerszint feletti magasság), valamint két kiemelt kategóriás emelkedő, az ikonikus Col du Galibier (17,7 km, 6,9 százalék, 2642 m) és végül befutó a Col de Granon (11,3 km, 9,2 százalék, 2413 m) tetején – kezdte az MTI.





A mintegy 4000 méter szintemelkedésű szakasz elején a terepkerékpárban és klasszikusokon kiváló Mathieu van der Poel és a zöld trikós Wout van Aert kettőse tekert el, hozzájuk zárkózott egy nagyobb csoport, ezáltal húszfős élboly alakult ki – benne a 2019-es Tour de Hongrie-t megnyerő lett Krists Neilandsszal – öt perces előnnyel.



Az emelkedők mellett a magas hőmérséklet – a rajtnál 29 fokot mértek – is rostálta a kilencperces előnyt kidolgozó élcsoportot és a mezőnyt is: leszakadása után feladta a versenyt a Giro d'Italián is szerepelt, a visegrádi nyitóetapot megnyerő Van der Poel is.



Az esélyesek között már a Col du Télégraphe-on megindultak a támadások, az összetett második helyére kedden előrelépő német Lennard Kämna megúszott. Az összetett esélyesei hatvan kilométerre a cél előtt négyen maradtak együtt: a legutóbbi két kiírásban diadalmaskodó, most is sárga trikós Pogacart sorozatos támadásokkal tette próbára a Jumbo-Visma két társkapitánya, Vingegaard és a háromszoros Vuelta a Espana győztes szlovén Primoz Roglic, valamint a 2018-as nyertes brit Geraint Thomas az idei Tour legmagasabb pontjáig vezető emelkedőn. Az akciók után megpihenő négyest utolérte néhány korábban leszakított rivális, a sort újra Roglic rángatta meg, majd ő maga szakadt le. Pogacar is ritmust váltott, vele csak Vingegaard tartott ki, a többieknél érezhetően erősebb kettősük többször leszakította a riválisokat, ám lejtmenetben újra összerázódtak.



A hegyre a szökevénycsoportból a francia szurkolók örömére a cél előtt 52 kilométerrel meginduló Warren Barguil ért fel elsőként, a Tour programjába 1986 után visszatérő záró emelkedőt pedig bő négyperces előnnyel kezdte meg, ugyanakkor a győzelemre nem volt esélye. A szurkolók sorfala között ugyanis előbb a kolumbiai Nairo Quintana, majd Jonas Vingegaard támadott. Utóbbival bár akart, nem tudott menni a hegy alján még mosolygó Pogacar, aki tőle még nem látott módon rogyott meg, ezt kihasználva sorra hagyták ott az ellenfelei.



A tavaly összetettben második Vingegaard – csapata egész napi kiváló munkáját megkoronázva – megnyerte a fordulatokban és izgalmakban bővelkedő, rendkívül nehéz szakaszt, amely pályafutása első háromhetes etapsikere. A 25 esztendős dán 2 perc 51 másodpercet adott Pogacarnak, aki beérkezése után gratulált a dánnak. Második helyre Bardet lépett fel összetettben, hátránya több mint két perc Vingegaard mögött. Pogacar a harmadik helyre csúszott vissza, Thomas a negyedik, míg Quintana nagyot előrelépve az ötödik – tudósított a távirati iroda.

Eredmények

11. szakasz (Albertville-Le col de Granon, 152 km, hegyi befutó)

1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 4:18:02 óra

2. Nairo Quintana (kolumbiai, Arkea-Samsic) 59 másodperc hátrány

3. Romain Bardet (francia, DSM) 1:10 perc hátrány

4. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadies) 1:38 p h.

5. David Gaudu (francia, Groupama-FDJ) 2:04 p h.

6. Adam Yates (brit, Ineos Grenadiers) 2:10 p h.

7. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 2:51 p h.



Az összetett élcsoportja

1. Vingegaard 41:29:59 óra

2. Bardet 2:16 perc hátrány

3. Pogacar 2:22 p h.

4. Thomas 2:26 p h.

5. Quintana 2:37 p h.

6. Yates 3:06 p h.

7. Gaudu 3:13 p h.

(MTI)